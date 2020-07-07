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  4. Çanakkale Gelibolu'da orman yangını! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son durumu açıkladı

Çanakkale Gelibolu'da orman yangını! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son durumu açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 01:05 | Son Güncelleme

Çanakkale'de çıkan orman yangınındaki son durum hakkında bilgi veren Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Personelimiz sahada savaş veriyor. Ve inşallah bu savaşı kazanacağız." dedi. Türkiye'nin kaynaklarıyla müdahalesine devam ettiğini belirten Bakan Pakdemirli, "Tüm teknolojileri kullanıyoruz" şeklinde konuştu.

Çanakkale Gelibolu'da orman yangını! Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son durumu açıkladı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çanakkale'deki yangın hakkında son durumu değerlendirdi.

Çanakkale'deki yangın nedeniyle bölgeye giden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Yangın yaklaştığı zaman karşı ateş verilerek, yerleşim yerine her hangi bir ateşin sıçramaması sağlanır. Yani, yerleşim yerinin yakınını yakarsınız, alevler oraya gelince kül olduğu için yangın ilerlemez. Bu tarz taktiklerin hepsi kullanılır. Orman teşkilatımız 180 yıllık ve deneyimli. İnsan kaynağımız çok iyi, tüm teknolojileri kullanıyoruz. İHA'lar ve Drone'lar var. Ama en önemli silahımız Orman Teşkilatımızın değerli mensupları. Üst düzey yetkililer burada. Yüzlerce araçla, onlarca dozerle, 500'ün üzerinde de personelimiz sahada savaş veriyor. Ve inşallah bu savaşı kazanacağız. Yangının sebebini henüz bilmiyoruz ancak istatistiklere göre yangınların 10'da 9'u insan hatasından dolayı çıkıyor." şeklinde konuştu.

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