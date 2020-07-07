Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınında son dakika gelişmeleri!

Dün saat 15.00 itibariyle tarihi Gelibolu Yarımadası’nda meydana gelen yangın şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede etkisini arttırdı.
Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yerleşim yerlerine metreler kala kontrol altına alınarak durdurulabildi.
Havanın kararmasıyla geri çekilen helikopterler günün ilk ışıklarıyla tekrar müdahaleye başladı.
Köylere metreler kala kontrol altına alınarak durdurulan yangının boyutu, gün ağırınca ortaya çıktı.
Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi.
Çalışmaları, dün Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli koordine ediyor.
Bakan Pakdemirli, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve ekiplerle alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.
Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede ortaya çıkan korkunç tablo şöyle;
Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gelibolu ilçesi Ilgardere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 14.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için olay yerine ekipler sevk edildi.
Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, geniş bir alana yayıldı. 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle havadan, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle karadan çalışıldı.
Denizden de müdahale yapıldığı için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.
Kumköy, Bigalı, Pazarlı ve Yalova köyleri risk altındaydı. Alevler bazı noktalarda köylere birkaç yüz metre kadar yaklaştı. Muhtarlar, evleri tahliye etmek için teyakkuzda bekledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için en iyi neticeyi alacak şekilde çalışma sürdürüldüğünü söyledi.
Geceleri hava araçlarının kullanılamamasının dezavantaj olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Geceleri genelde meteorolojik şartlar daha iyiye gittiği için bu bizim avantajımıza oluyor ama şu an itibarıyla burada baktığımız zaman önemli derece rüzgar olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz. Yani bu, beklediğimizden biraz daha uzun sürebilir." diye konuştu.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nda oluşturulan yangın koordinasyon merkezinde İHA’lardan alınan bilgi ve termal droneların desteğiyle, yangın bölgesine sevk ve idare işlemlerinde nokta atışı müdahaleler sağlanıyor.
Milli Savunma Bkanalığı'ndan yapılan açıklamada, "Gelibolu yarımadasında çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK’ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir." denildi.
(DHA-İHA-AA)