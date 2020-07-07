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Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınında son dakika gelişmeleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.07.2020 07:19 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Çanakkale Tarihi Gelibolu Yarımadası’ndaki yangının boyutu gün ağırınca ortaya çıktı. Yangın nedeniyle küle dönen orman ve tarım arazileri havadan görüntülenirken, sabah saatlerinde günün aydınlanmasıyla birlikte havadan amfibik uçak ve helikopterler ile yangına müdahale başladı.

Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınında son dakika gelişmeleri!

Dün saat 15.00 itibariyle tarihi Gelibolu Yarımadası’nda meydana gelen yangın şiddetli poyrazın etkisiyle kısa sürede etkisini arttırdı.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın yerleşim yerlerine metreler kala kontrol altına alınarak durdurulabildi.

HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Havanın kararmasıyla geri çekilen helikopterler günün ilk ışıklarıyla tekrar müdahaleye başladı.

KORKUNÇ TABLO SABAH ORTAYA ÇIKTI

Köylere metreler kala kontrol altına alınarak durdurulan yangının boyutu, gün ağırınca ortaya çıktı.

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SİMSİYAH ÖRTÜYLE KAPLANDI

Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi.

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BAKAN PAKDEMİRLİ BÖLGEDE

Çalışmaları, dün Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli koordine ediyor.

Bakan Pakdemirli, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve ekiplerle alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Sabahın ilk ışıklarıyla bölgede ortaya çıkan korkunç tablo şöyle;

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ÇANAKKALE'DE GECE BOYU NELER YAŞANDI?

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gelibolu ilçesi Ilgardere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 14.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için olay yerine ekipler sevk edildi.

YANGIN CANAKKALE

ŞEHİTLİKLERDEN UZAK ALANDA

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, geniş bir alana yayıldı. 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle havadan, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle karadan çalışıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRANSİT GEÇİŞLERE KAPATILDI

Denizden de müdahale yapıldığı için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

yangın

YANGIN KÖYLERİ TEHDİT ETTİ

Kumköy, Bigalı, Pazarlı ve Yalova köyleri risk altındaydı. Alevler bazı noktalarda köylere birkaç yüz metre kadar yaklaştı. Muhtarlar, evleri tahliye etmek için teyakkuzda bekledi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için en iyi neticeyi alacak şekilde çalışma sürdürüldüğünü söyledi.

Geceleri hava araçlarının kullanılamamasının dezavantaj olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Geceleri genelde meteorolojik şartlar daha iyiye gittiği için bu bizim avantajımıza oluyor ama şu an itibarıyla burada baktığımız zaman önemli derece rüzgar olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz. Yani bu, beklediğimizden biraz daha uzun sürebilir." diye konuştu.

bakan

İHA VE TERMAL DRONELARDAN FAYDALANILIYOR

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’nda oluşturulan yangın koordinasyon merkezinde İHA’lardan alınan bilgi ve termal droneların desteğiyle, yangın bölgesine sevk ve idare işlemlerinde nokta atışı müdahaleler sağlanıyor.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bkanalığı'ndan yapılan açıklamada, "Gelibolu yarımadasında çıkan orman yangının söndürülebilmesi için TSK’ya ait araç-gereç ve personelimiz, Çanakkale Valiliği ile koordinasyon içinde gerekli katkıyı vererek istenilen talepleri karşılamış, süreç yakından takip edilmektedir." denildi.

(DHA-İHA-AA)

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