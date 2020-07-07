Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınında son dakika gelişmeleri!

Bakan Pakdemirli, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci ve ekiplerle alevlerin kontrol altına alınmasına yönelik çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Çalışmaları, dün Manisa'daki son programını iptal ederek Çanakkale'ye gelen Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli koordine ediyor.

Ormanlar ve buğday tarlaları adeta küle dönerken, yangın nedeniyle simsiyah örtüyle kaplanan yanan araziler havadan drone ile böyle görüntülendi.

ÇANAKKALE'DE GECE BOYU NELER YAŞANDI?

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, Gelibolu ilçesi Ilgardere ile Eceabat ilçesi Yalova köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 14.50 sıralarında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen ve dumanları Çanakkale kent merkezi ile yarımadanın büyük bölümünden görülen yangının söndürülmesi için olay yerine ekipler sevk edildi.

ŞEHİTLİKLERDEN UZAK ALANDA

Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü, geniş bir alana yayıldı. 2 amfibik uçak ve 20 helikopterle havadan, 107 arazöz, 7 dozer ve 400 personelle karadan çalışıldı.

ÇANAKKALE BOĞAZI TRANSİT GEÇİŞLERE KAPATILDI

Denizden de müdahale yapıldığı için Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit geçişlere kapatıldı.

YANGIN KÖYLERİ TEHDİT ETTİ

Kumköy, Bigalı, Pazarlı ve Yalova köyleri risk altındaydı. Alevler bazı noktalarda köylere birkaç yüz metre kadar yaklaştı. Muhtarlar, evleri tahliye etmek için teyakkuzda bekledi.

BAKAN PAKDEMİRLİ'DEN AÇIKLAMA

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Gelibolu Yarımadası'nda gazetecilere yaptığı açıklamada, yangını söndürmek için en iyi neticeyi alacak şekilde çalışma sürdürüldüğünü söyledi.

Geceleri hava araçlarının kullanılamamasının dezavantaj olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, "Geceleri genelde meteorolojik şartlar daha iyiye gittiği için bu bizim avantajımıza oluyor ama şu an itibarıyla burada baktığımız zaman önemli derece rüzgar olduğunu hep beraber müşahede ediyoruz. Yani bu, beklediğimizden biraz daha uzun sürebilir." diye konuştu.