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Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınına havadan müdahale başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 06:57 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında dün akşam saat 22.30'da başlayan yangın sabaha dek kontrol altına alınamadı.

Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınına havadan müdahale başladı

Burak GEZEN-Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı, şehitliklerin ve anıtların bulunduğu Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Eceabat ilçesine bağlı Behramlı köyü yakınlarında dün akşam saat 22.30'da başlayan yangın sabaha dek kontrol altına alınamadı. Günün aydınlanmasıyla birlikte yangınla helikopterler ile havadan yangına müdahale başlatıldı.

Yangın, dün saat 22.30 sıralarında ilçeye bağlı Behramlı köyündeki ormanlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Behramlı köyünden Alçıtepe köyü istikametine kuvvetli poyrazın etkisiyle ilerleyen yangına 72 arazöz, 9 dozer ve yüzlerce işçi ile sabaha dek müdahale edildi. Hem Behramlı, hem de Alçıtepe köylerinde yerleşim yerlerini tehdit etmemesi için alevler ekipler tarafından sürekli kontrol altında tutuldu. Behramlı köyü yakınındaki Şahindere Şehitliğini de tehdit eden alevlerin önüne ekipler adeta set çekti. Alevlerin şehitliğe ulaşmasını da önledi. Ancak yerden yapılan müdahaleler sabaha kadar kuvvetli esen poyraz nedeniyle yangını kontrol altına almak için yeterli olmadı. 100-150 hektar arası bir alanı tehdit eden yangını kontrol altına alabilmek için havadan yapılacak müdahale için günün aydınlanması beklendi. Havannı aydınlanmasıyla beraber çok sayıda helikopter bölgeye gelerek, yangına havadan müdahale etmeye başladı.

Öte yandan Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve Çanakkale Orman Bölge Müdürü Refik Ulusoy, bölgede bulunarak sabaha kadar çalışmaları yönetti.

(FOTOĞRAFLI)

Çanakkale Gelibolu'daki orman yangınına havadan müdahale başladıÇanakkale Gelibolu'daki orman yangınına havadan müdahale başladıÇanakkale Gelibolu'daki orman yangınına havadan müdahale başladıÇanakkale Gelibolu'daki orman yangınına havadan müdahale başladı

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