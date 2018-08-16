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Çanakkale Gökçeada'da feribot karaya oturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2018 11:44 | Son Güncelleme

Çanakkale'de, Kabatape'den-Gökçeada'ya saat 09.00'da sefer gerçekleştiren 'Gökçeada 1' isimli feribot, Kuzu Limanı'na yaklaşık 30 metre kala, teknik arıza nedeniyle karaya oturdu.

Karaya oturan feribotun içindeki 170 yolcu ve 64 aracın tahliye edilmeyi beklediği belirtildi.

İşte ilk fotoğraflar;

gokceada ferıbot

canakkale ferıbot

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
feribot gökçeada Çanakkale

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