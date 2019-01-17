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Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar! 'Külodu görünecek kadar mini etek giydirdikleri kızlara...'

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 08:46 | Son Güncelleme

Çanakkale Hakimi Mehmet Şerif Aktürk’ün sosyal medya hesabından çocukları ve CHP’yi hedef alan paylaşımlarda bulunulması büyük tepki topladı. Tepkiler üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu 1. Dairesince, siyasi paylaşım yaptığı iddia edilen Mehmet Şerif Aktürk hakkında soruşturma başlattı.

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar! 'Külodu görünecek kadar mini etek giydirdikleri kızlara...'

Facebook’ta “CHP ve zihniyetini istemiyoruz” adlı hesaptan “Biraz eğildiğinde külodu görünecek kadar mini etek giydirdikleri kızlara halkın önünde jimnastik hareketleri yaptırarak, ve 14-17 arasındaki çocuklara prezervatif dağıtıp zinaya teşvik ederek, ahlaktan, hayadan, dinden, imandan uzaklaştırmaya çalıştılar bu milleti. Elbette misyonu İslam düşmanlığı olan bir parti camiye giden çocuklardan rahatsızlık duyar” mesajı paylaşıldı.

Bu mesaj, Hakim Mehmet Şerif Aktürk’ün Facebook hesabında da yayımlandı. Kısa süre içinde Aktürk'ün attığı mesaj büyük tepki topladı.

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"RIZAM DIŞI İÇERİK"

Hakim Mehmet Şerif Aktürk, sosyal medyadaki tepkilerin ardından açıklamada bulunarak, “Hesabıma belirsiz kişilerce rızam dışında girilmiş olup siyasi paylaşım yapılmıştır an itibari ile haberim olmuştur. Rızam dışı içerik derhal silinmiştir. En yakın savcılığa bu hususta suç duyurusunda bulunulacaktır. Beni tanıyan yakın çevreme ve kamuoyuna duyurma ihtiyacı doğmuştur” mesajını paylaştı.

HSK İNCELEME BAŞLATTI

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz, yaptığı açıklamada, Çanakkale Hakimi Aktürk'ün, sosyal paylaşım sitesinden yaptığı iddia edilen açıklamalar öğrenildiği anda HSK Birinci Dairesince konuyla ilgili dosya açıldığını bildirdi. Hakimin aynı hesaptan daha sonra "hesabına belirsiz kişilerce rızası dışında girilip siyasi paylaşım yapıldığı, içeriği derhal sildiği ve Savcılığa suç duyurusunda bulunacağı"nın belirttiğini aktaran Mehmet Yılmaz, konunun Kurul tarafından etraflıca inceleneceği kaydetti. Yılmaz, inceleme sonucunda kamuoyunun bilgilendirileceğini ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale hakim Facebook CHP mehmet şerif aktürk

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