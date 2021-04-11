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Çanakkale iftar saatleri | Çanakkale’de sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

11.04.2021 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm Müslümanlar için önemli ibadet aylarından olan Ramazan ayı, 11 ayın sultanı olarak adlandırılır. Oruç ayı olarak da bilinen mübarek üç ayların sonuncusu olan Ramazan ayı, Müslümanlar tarafından oruç tutarak ve çeşitli ibadetler gerçekleştirilerek idrak edilir. Çanakkale’deki vatandaşlar ise Ramazan ayında Çanakkale sahur ve iftar saatlerini merak etmeye başladı. 12 Nisan günü ilk olarak sahur yapacak vatandaşlar, diyanetin takvimini araştırıyor.

Çanakkale iftar saatleri | Çanakkale’de sahur kaçta? Akşam ezanı kaçta okunuyor?

Çanakkale için, 12 Nisan gecesini 13 Nisan’a bağlayan gece ilk imsak saati 05:03, ilk iftar ise 19:57’de gerçekleşiyor. 8 Mayıs’ı 9 Mayıs’a bağlayan gece ise Ramazan ayında Kadir gecesi olarak idrak ediliyor. 2021 Ramazan ayı ise 12 Mayıs Çarşamba günü son buluyor. Çanakkale için son sahur vakti 04:14 yapılıyor, son iftar ise 17:09’da açılıyor.

İFTAR VAKTİ

İftar, kelime olarak “orucu açmak, oruçluya orucu açtırmak’’ anlamlarına gelir. Ramazan ayının gelmesi ile birlikte iftar heyecanı yaşanırken, iftar saatleri ve iftar vakti saat kaçta sorusu ise en çok merak edilen konular arasında yer alır. ÇANAKKALE iftar vakti saat kaçta sorusu başta olmak üzere diğer tüm iller için imsakiye 2021 ile iftar saati bilgilerini öğrenebilirsiniz.

SAHUR VAKTİ

Sahur, kelime olarak “sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçte biri” anlamını taşır. Aynı zamanda oruç tutmaya hazırlık olarak fecrin doğmasından önce yenen yemeğe verilen isimdir. Ramazan ayının gelişi ile birlikte sahur heyecanı yaşanırken, sahur ne zaman sorusu başta olmak üzere sahur saatleri ve sahur vakti de milyonlarca kişinin gündemindeki konu oluyor. ÇANAKKALE sahur vakti ve imsakiye sayfası üzerinden tüm illerin imsak vakti bilgilerine ulaşabilirsiniz.

2021 ÇANAKKALE SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

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Kadir gecesi Çanakkale

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