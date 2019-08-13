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Çanakkale iskelelerinde ’bayram dönüşü’ yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.08.2019 12:46 | Son Güncelleme

Kurban Bayramı’nın 3.

Çanakkale iskelelerinde ’bayram dönüşü’ yoğunluğu

Kurban Bayramı’nın 3. gününde dönüş hazırlığına başlayan tatilciler, Çanakkale İskelesinde uzun araç kuyruğu oluşturdu.
Kurban Bayramı’nda, tatil dönemini ailelerinin yanında ya da yaşadıkları şehirden farklı bir bölgede geçirmek isteyen vatandaşlar, arife günü Eceabat, Kilitbahir ve Gelibolu iskelelerinde uzun araç kuyrukları oluşturarak, boğazın karşı tarafındaki Çanakkale İskelesi’ne geçiş yapmışlardı. Bayramın son günleriyle beraber dönüş hazırlığına giren tatilciler, özellikle Trakya Bölgesi ve İstanbul’a doğru hareket etmek için bu kez Çanakkale İskelesi’nde uzun araç kuyrukları oluşturdu.
Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş.’ye ait feribotlar ile boğaz geçişini yapan tatilciler, bunaltıcı havada dakikalarca karşı yakaya geçmek için kuyruk sırasında bekledi.

Çanakkale iskelelerinde ’bayram dönüşü’ yoğunluğu

Çanakkale iskelelerinde ’bayram dönüşü’ yoğunluğu

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