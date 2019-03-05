Çanakkale-İstanbul uçuşları başlıyor

Çanakkale-İstanbul uçuşları 15 Mart’ta yeniden başlayacak. Cumhur İttifakı AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ile bir araya geldi. Görüşmede, İstanbul-Çanakkale uçak seferlerinin yeniden başlaması kararlaştırıldı.

Çanakkale’nin gelişiminin turizm ve kültür hareketlerine bağlı olduğunu söyleyen Cumhur İttifakı AK Parti Çanakkale Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider, bu yönde temaslarını sürdürüyor. Gider, ÇASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Semih Başaran, Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kunt, ÇTSO Yönetim Kurulu üyesi Murat Aydoğdu, Yönetim Kurulu üyesi Akın Yalman, AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız ve MHP İl Başkanı Hakan Pınar’la birlikte Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur ile görüştü. İstanbul - Çanakkale uçuşlarının görüşüldüğü toplantıda, uçak seferlerinin yeniden başlaması kararlaştırıldı. Ekonomiyi doğrudan etkileyecek

İstanbul - Çanakkale uçuşlarının 15 Mart itibariyle başlayacağını söyleyen Ayhan Gider, “Biliyorsunuz daha önce iş dünyası ile yaptığımız toplantılarda İstanbul uçuşlarıyla ilgili bize talep gelmişti. Ben de o zaman sayın Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanımız İlker Aycı ile irtibata geçmiştim. O, bizden 10-15 günlük bir çalışma süresi istedi ve bizi bugün İstanbul’a davet etti. AK Parti İl Başkanımız, MHP İl Başkanımız ÇTSO ve ÇASİAD Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte bu müjdeli haberi almak için geldik. Ayın 15’inden itibaren, İstanbul Atatürk Havalimanına THY olarak seferler başlayacaktır. Hepimize hayırlı olsun” dedi. Gider, uçak seferlerinin başlamasının kent ekonomisine de büyük katkısı olacağını, turizm hareketliliğinin başta Çanakkale esnafı olmak üzere tüm vatandaşları ekonomik olarak doğrudan etkileyeceğini kaydetti.

Aycı: “Ayhan beyin talebi üzerine çalışma başlattık”

Ayhan Gider’in uçak seferlerinin başlaması yönündeki talebini geri çeviremediklerini söyleyen Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, “Sağolsunlar Ayhan Gider bey bizleri aradılar ve Çanakkale’nin bu uçuşa ihtiyacı olduğunu, bu uçuşu beklediklerini söylediler. Biz de arkadaşlarımızla birlikte, süratle teknik çalışmayı yaptık. İnşallah 15 Mart itibariyle, haftada 3 gün olarak İstanbul - Çanakkale arası seferlere başlayacağız. Atatürk Havalimanı’ndan ilk uçuşla biz Çanakkale’mize inmiş olacağız. Tabi Çanakkalelilerden bu uçuşa destek istiyoruz. Uçağımızı doldurmalarını istiyoruz. Airbus A 319 ile yapılacak bu seferlerin Çanakkale’mize hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Başkanımızı bu konudaki hassasiyetlerinden dolayı, Çanakkale’nin kanaat önderlerinin, il başkanlarının buraya gelerek bu konudaki hassasiyetlerini en üst düzeyde ifade etmelerinden dolayı ben de kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum. Bir teşekkür de, THY’nin bu konuda teknik çalışmalarını yürüten Genel Müdürümüze ve Genel Müdür Yardımcımız Ahmet Olmuştur beye teşekkür ediyorum. Onların da bu çalışmaları neticesinde Çanakkale’mize bu müjdeyi vermiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

"Büyük bir sorun çözüldü"

AK Parti İl Başkanı Gültekin Yıldız ise, “Çanakkale’mize hayırlı uğurlu olsun. Hakikaten heyecanla geldik bugün. 18 Mart Deniz Zaferi öncesinde de Çanakkale’ye bir müjde vermiş olduk. İnşallah Çanakkale’nin hem turizm anlamında hem de ulaşım anlamında büyük bir sorunu çözülmüş olacak. Ayrıca Atatürk Havalimanı’ndan Çanakkale’ye uçuyor olmamız da bizim için ayrı bir mutluluk ayrı bir jest oldu THY adına. Kendilerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” diye konuştu. "Bu jeste sahip çıkmalıyız"

MHP İl Başkanı Hakan Pınar da yaptığı açıklamada, “2016 yılında yaşanan hain darbe girişimi ve sonrasında yaşananlardan kaynaklı olarak uçuşları iptal edilen Türk Hava Yolları’nın Sayın Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Ayhan Gider beyefendinin gayretleri ve değerli Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı beyefendinin hüsnüniyetleri ile 15 Mart itibariyle İstanbul - Çanakkale arasında uçuşların başlayacak olması çok güzel bir haberdir. Özellikle iş dünyası başta olmak üzere Çanakkaleli hemşehrilerimize hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu seferlerin artması için Çanakkaleliler olarak THY’nin bu jestine sahip çıkmak suretiyle gayret ve destek verirsek mutluluğumuz daha da artacaktır” şeklinde konuştu.