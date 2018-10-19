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Çanakkale kahramanı Kırşehirli Mehmet Çavuş'un kitabesi yenilendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.10.2018 10:38 | Son Güncelleme

Çanakkale kahramanı Kırşehirli Mehmet Çavuş'un kitabesi yenilendi

KIRŞEHİR (AA) - Çanakkale Savaşları sırasında gösterdiği üstün cesaret ve başarı nedeniyle rütbesi mülazımlığa (teğmenliğe) yükseltilen Kırşehirli Mehmet Çavuş'un Gelibolu'daki anıtında bulunan kitabesi yenilendi.

Kahramanın İstanbul'da yaşayan torunu Mehmet Canpolat, Kırşehir Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül'ü ziyaret etti. Ziyaretinin ardından açıklama yapan Canpolat, Mehmet Çavuş'un hayatının belgesel yapılması için Kent Konseyi'nin gayret gösterdiğini belirterek, bu çalışmaların kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

Dedesinin anıtının bulunduğu Cesaret Tepe'deki siperlere de "Mehmet Çavuş Siperleri" adının verildiğini aktaran Canpolat, kitabenin değiştirilerek bilgilerin yenilenmesinden dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Mehmet Çavuş'un Ezineli olduğu yönünde iddiaların da ortaya atıldığını ancak bunun gerçek olmadığını dile getiren Canpolat, şöyle konuştu:

"Dedemle ilgili araştırmalar vardı, bazılarına ben de katıldım. Anıtın, dedemiz adına yapıldığını bilirdik. Biz de araştırmalar için elimizdeki belgeleri verdik. Mehmet Çavuş'un Kırşehirli olduğu belgeleriyle ortaya çıktı. O zamanki çıkan kitaplardan, anı kitaplarından araştırıldığında bu durum ortaya çıkarıldı. Önceden sadece Mehmet Çavuş adına bir anıt vardı. Şimdi anıtın önündeki kitabe değiştirildi. Bir de Seyit Onbaşı'nın anıtı var. Dedemiz adına gurur duyuyoruz. Başta 18 Mart'ta olmak üzere devamlı gidip ziyaret ediyoruz."

O bölgede sadece Mehmet Çavuş ve Seyit Onbaşı adına anıt bulduğunu vurgulayan Canpolat, "Dedemin anıtında önce bir kitabe vardı. Kırşehir Çiçekdağı Safalı köyünden diye yazıyordu. Daha sonra bu kitabe kaldırıldı. Sorduğumuzda 'tüm Gelibolu'da tadilat var, kitabeler değişiyor' dediler. En son gittiğimizde Cesaret Tepe'deki Mehmet Çavuş anıtının önünde kitabeyi gördük. Dedemizin adı yazıyor. Cesaret Tepesi Kahramanı Mehmet Çavuş diye." ifadelerini kullandı.

Gazi Mehmet Çavuş'un ismi verilen anıtta Cesaret Tepe'de gösterilen kahramanlıklar ve Mehmet Çavuş'un savaştığı cephelerle ilgili bilgiler yer alıyor.

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Çanakkale kahramanı Mehmet Çavuş Kırşehir

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