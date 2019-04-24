Çanakkale Kara Savaşları Onbeşliler diyarında anıldı

Çanakkale Kara Savaşlarının başlangıcının 104’üncü yılında Tokat Cumhuriyet Meydanına düzenlenen anma etkinliklerinde, dönemin askeri kıyafetlerini giyen Onbeşlilerin ellerine kına yakıldı.

Tokat’ta Olgunlaşma Enstitüsü tarafından düzenlenen Çanakkale Kara Savaşlarının 104’üncü Anma Etkinlikleri, kortej yürüyüşü ile başladı. Mehter takımı, Onbeşliler ve öğrencilerin katılımıyla düzenlenen yürüyüş Cumhuriyet Meydanına kadar devam etti. Cumhuriyet Meydanında yapılan anma etkinliklerinde Çanakkale Kara Savaşlarının önemi ve yaşananlar katılımcılara anlatıldı. Onbeşli ağıdının da söylendiği etkinliklerde dönemin askeri kıyafetlerini giyen on beş yaşındaki çocukların ellerine kına yakıldı. Onbeşli askerlerden birisine kendi elleriyle kına yakan Tokat Valisi Dr Ozan Balcı, "Tarihimizdeki şanlı Çanakkale Kara Savaşları’nın yıldönümüne dikkat çekmek, hem de Kınalı Ali’ye, hem de Onbeşlilere, Tokatlı gençlere dikkat çekmek istedik. Çanakkale Savaşına, 1’inci Dünya Savaşına, Milli Mücadeleye Tokatlı hemşehrilerimizin, kahramanlarımızın verdiği desteğe dikkat çekmek; onun dışında onun arkasında da büyük bir güç var tabi. Tokatlı kadınlarımız, kızlarımız, köylümüz, esnafımız hep destek vermiştir, dualar etmiştir, emek vermiştir. Bu güzel etkinliğin gayesi sebebi buydu" diye konuştu.

Vatandaşların dikkatle takip ettiği etkinliklerde, Onbeşli kıyafetleriyle törene gelen Tokatlı gençler, giydikleri üniforma ile gurur duyduklarını söyledi.