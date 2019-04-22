Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı

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Bu arada, Türkiye'nin dört bir yanından tarihi Gelibolu Yarımadası'nı ziyarete gelen vatandaşlar da provayı ilgiyle izleyerek, askerlerle fotoğraf çektirdi.

Provayı takip eden Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ve 18. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Dündar Şahin Güngör, tören alanında inceleme yaptı.

2. Kolordu Komutanlığında görevli askerler, bando eşliğinde saygı atışı ve geçit töreni yaptı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığının akrobasi ekibi Türk Yıldızları da 24 ve 25 Nisan'da yapacağı gösteri uçuşunun provasını gerçekleştirdi.

Kahraman Mehmetçikleri, Çanakkale ruhuna yakışır şekilde anacaklarını dile getiren Kaşdemir, "104 yıl önce bu topraklarda çok büyük bir kahramanlık destanı yazıldı. Vatan, ezan, bayrak ve kutsal değerlerimiz söz konusu olduğu zaman Müslüman Türk milletinin nasıl dünyaya meydan okuduğunu, onların evlatları ve torunları olarak bizler çok iyi biliyoruz. Onların kahramanlıklarını unutmayacağız." dedi.

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nın her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırladığını anlatan Kaşdemir, şunları kaydetti:

"İnşallah bu daha da artar. Bugün son provamızı yaptık. Tüm misafirlerimizi ağırlamak için hazırız. Biz şehitlerimizi anarken, İtilaf Devletleri askerleri de burada kayıplarını anacak. Yabancı misafirlerimizi ağırlamak için tüm hazırlıklarımızı yaptık. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da huzur ve güven ortamı içinde törenleri icra edeceğiz. Çanakkale kahramanlarını şükran ve minnetle yad ediyoruz. Onları unutmadık ve asla unutmayacağız."

