Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yılı etkinlikleri kapsamında tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Fransız Askeri Mezarlığı'nda tören düzenlendi.

Törende, Fransa Savunma Ataşesi Albay Valery Sens'in konuşmasının ardından Fransız Tümgeneral Christian Bailly ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy anıta çelenk bıraktı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı ve Fransa Milli Marşı'nın okunmasıyla devam eden tören, anıttaki mezarlara karanfiller bırakılması ve ülke temsilcilerinin anı defterini imzalamasıyla sona erdi.

Törene, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Mark Carleton Smith, Fransa Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Sylvain Guıaugue ve Yeni Zelanda Meclis Başkanı Rt Hon Trevor Mallard ile diğer yetkililer katıldı.