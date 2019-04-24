Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü (2)

"Ailem burayı 'yabancı toprakların hep İngiltere olacak bir köşesi' olarak düşündü sadece. Bu nedenle bugün eski İtilaf Devletleri'ni temsilen burada bulunmak ve 104 yıl önce burada gerçekleşen büyük askeri karşılaşma sırasında her iki tarafın da verdiği hizmetleri, yaptığı fedakarlıkları ve çektiği çileleri anmak benim için büyük bir onurdur. Savaş, çarpışanların kişisel özelliklerini daha da kuvvetlendirir. Bu sahillerde, vadilerde ve bu kutsal topraklardaki çam ormanları içinde çarpışırken hayatını kaybeden yüz binlerce kişi içinde, her tarafta çok sayıda kahraman vardı. Aylarca süren acıya rağmen, savaşan herkesin birbirine duyduğu saygıyı gösteren olağanüstü insani örnekler vardı. Örneğin, Anzak Körfezi'nde savaşan Türk ve Avustralyalı askerler ölülerini haysiyetli şekilde gömmek için savaşa ara verdi."

Dedesinin ailesinden Gelibolu'yu ziyaret eden ilk kişi olduğunu kaydeden Carleton-Simith, şöyle devam etti:

Gelibolu'da hayatını kaybedenleri saygıyla andığını dile getiren Carleton-Simith, şunları kaydetti:

"Burada yaşanan acılar ve kayıplar, büyük bir hüzün kaynağı olduğu kadar, Birinci Dünya Savaşı'nın kum, çamur ve küllerinden doğan genç ve yeni devletler için aynı zamanda bir gurur ve ilham kaynağı olmuştur. Yaşanan onca şiddetli çarpışmaya rağmen, acımasız tarihsel düşmanlığın yerini güçlü dostlukların ve sağlam ittifakların almış olması burada yaşananlara uygun bir mirastır. Türkiye ve Büyük Britanya'nın karşı saflarda olmasının üzerinden 100 yıl geçtikten sonra şimdi NATO müttefikleri ve birbirine güvenen dostlar olmaları, uzlaşmanın değerini sergileyen önemli bir göstergedir. Hep birlikte geçmişte savaşmış bu insanları onurlandırmalı ve gelecekte savaşmaya daha az ihtiyaç duyacağımız bir dünya yaratmak için çaba harcamalıyız."

Herkesin hayatını kaybedenlerin anısını ve yaşayanların geleceğini saygıyla kucaklaması gerektiğini belirten Carleton-Simith, şu ifadeleri kullandı:

"Gelibolu'da Tümen Komutanlığı yapan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu atası Mustafa Kemal Atatürk'ün sözlerini hatırlayalım, 'Bu memleketin toprakları üzerinde kanlarını döken kahramanlar! Burada dost bir vatanın toprağındasınız. Huzur ve sükut içinde uyuyunuz. Sizler Mehmetçiklerle yan yana, koyun koyunasınız. Uzak diyarlardan evlatlarını harbe gönderen analar! Gözyaşlarınızı dindiriniz, evlatlarınız bizim bağrımızdadır. Huzur içindediler ve huzur içinde rahat rahat uyuyacaklardır. Onlar, bu topraklarda canlarını verdikten sonra artık bizim evlatlarımız olmuşlardır.' Eski İtilaf Devletleri adına Çanakkale Gelibolu'nun hatırası ve ortak geleceğimiz önünde saygıyla eğiliyorum."