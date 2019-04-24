Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yılı

Çanakkale Savaşları'nın tarihin akışını değiştiren ve destanlaşan başarılarla dolu olduğunu belirten Alömeroğlu, 57. Alay'ın 104 yıl önceki kahramanlıklarından kesitler sundu.

Törende TSK adına konuşma yapan Albay Esinderya Alömeroğlu, 57. Alay'ın Çanakkale Savaşları'nın sembolü, bu coğrafyada çarpışan kahramanların her birinin de 57. Alay'ın birer ferdi olduğunu söyledi.

Gelibolu Tarihi Alanı'nda bulunan şehitlikteki tören, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtilaf Devletleri adına Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Mark Carleton Smith ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Alömeroğlu, 57. Alay'ın işgal güçlerinin bölgeden çekildiği güne kadar en kanlı çarpışmalarda yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çanakkale Muharebeleri'nden sonra 57. Alay, Galiçya Cephesi'nde savaşmış, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Filistin Cephesi'ne intikal etmiştir. Filistin Cephesi'nde bir yıl boyunca çok sayıda muharebeye katılmıştır. Nablus Muharebesi'nde çoğunluğu şehit düşünce ordu bünyesinden çıkartılmış ve aziz hatırasına saygı sebebiyle bir daha da kurulmamıştır.

Kahraman şehitlerimiz, yattığınız topraklarda rahat uyuyunuz, bizler gücümüzü manevi varlığınızdan ve asil ruhlarından alıyoruz. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan TSK, 'Vatan sana canım feda' diyen Mehmetçikler ve 'Vatan sağ olsun' diyen analar var oldukça, dünyanın sayılı güçlerinden biri olarak aziz milletimiz ve vatanımızın bekası ile bölgesindeki barış ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir."

Kur'an-ı Kerim tilaveti, Çanakkale Cephesi'nde şehit olan askerler için dua edilmesi, Orgeneral Avsever tarafından şehitlik defterinin imzalanmasıyla devam eden tören, Bakan Ersoy ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.