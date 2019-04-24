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Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yılı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 17:59 | Son Güncelleme

Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği'nde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla anma töreni düzenlendi - Albay Esinderya Alömeroğlu: - "Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan TSK, 'Vatan sana canım feda' diyen Mehmetçikler ve 'Vatan sağ olsun' diyen analar var oldukça, dünyanın sayılı güçlerinden biri olarak aziz milletimiz ve vatanımızın bekası ile bölgesindeki barış ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir"

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Kara Savaşları'nın 104. yılı etkinlikleri kapsamında 57. Alay Şehitliği'nde anma töreni yapıldı.

Gelibolu Tarihi Alanı'nda bulunan şehitlikteki tören, Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İtilaf Devletleri adına Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Kara Kuvvetleri Komutanı General Sir Mark Carleton Smith ile Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) adına 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever tarafından anıta çelenklerin sunulmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışı yapılmasının ardından İstiklal Marşı eşliğinde Türk bayrağı göndere çekildi.

Törende TSK adına konuşma yapan Albay Esinderya Alömeroğlu, 57. Alay'ın Çanakkale Savaşları'nın sembolü, bu coğrafyada çarpışan kahramanların her birinin de 57. Alay'ın birer ferdi olduğunu söyledi.

Çanakkale Savaşları'nın tarihin akışını değiştiren ve destanlaşan başarılarla dolu olduğunu belirten Alömeroğlu, 57. Alay'ın 104 yıl önceki kahramanlıklarından kesitler sundu.

Alömeroğlu, 57. Alay'ın işgal güçlerinin bölgeden çekildiği güne kadar en kanlı çarpışmalarda yer aldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Çanakkale Muharebeleri'nden sonra 57. Alay, Galiçya Cephesi'nde savaşmış, Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Filistin Cephesi'ne intikal etmiştir. Filistin Cephesi'nde bir yıl boyunca çok sayıda muharebeye katılmıştır. Nablus Muharebesi'nde çoğunluğu şehit düşünce ordu bünyesinden çıkartılmış ve aziz hatırasına saygı sebebiyle bir daha da kurulmamıştır.

Kahraman şehitlerimiz, yattığınız topraklarda rahat uyuyunuz, bizler gücümüzü manevi varlığınızdan ve asil ruhlarından alıyoruz. Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan TSK, 'Vatan sana canım feda' diyen Mehmetçikler ve 'Vatan sağ olsun' diyen analar var oldukça, dünyanın sayılı güçlerinden biri olarak aziz milletimiz ve vatanımızın bekası ile bölgesindeki barış ve huzurun güvencesi olmaya devam edecektir."

Kur'an-ı Kerim tilaveti, Çanakkale Cephesi'nde şehit olan askerler için dua edilmesi, Orgeneral Avsever tarafından şehitlik defterinin imzalanmasıyla devam eden tören, Bakan Ersoy ve beraberindekilerin şehit mezarlarına karanfil bırakmasıyla sona erdi.

Törenin ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 57. Alay Şehitliği'nde heykeli de bulunan son Çanakkale gazisi Hüseyin Kaçmaz'ın oğlu 83 yaşındaki Turgut Kaçmaz ile heykelin önünde fotoğraf çektirdi.

Anma etkinliğine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Avustralya Genelkurmay Başkanı Angus Campbell, Fransa Tümgenerali Christian Bailly, Fransa Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Sylvain Guiaugue, Yeni Zelanda Meclis Başkanı Rt Hon Trevor Mallard, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi He Marc İnnesbrown, Bosna Hersek Büyükelçisi Bakir Safovic, Hindistan Büyükelçisi Sabjay Bhattacharyya, Yeni Zelanda Büyükelçisi He Ms Wendy Hinton, Sri Lanka Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Dilani Weerakoon, Avusturya Savunma Ataşesi Monika Schöberl katıldı.

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yılı

- Gelibolu Yarımadası'ndaki 57. Alay Şehitliği'nde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla anma töreni düzenlendi - Albay Esinderya Alömeroğlu: - "Zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan TSK, 'Vatan sana canım feda' diyen Mehm

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü

Çanakkale Kara Savaşlarının 104'üncü yıl dönümü
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57. Alay Şehitliği anma töreni Çanakkale Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası

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