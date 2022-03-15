Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ne kadar? 1915 Çanakkale Köprüsü uzunluğu ne kadar? Çanakkale Köprüsü ne zaman açılıyor?

Çanakkale Köprüsü hakkında sorulan sorular mart ayına girilmesiyle birlikte hız kazandı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışına sayılı günler kaldı. 18 Mart 2022 tarihine az bir zaman kala milyonlarca vatandaş köprü hakkında bilgi edinmek istiyor. Bu yüzden 1915 Çanakkale Köprüsü hakkında merak edilen pek çok soru var. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün uzunluğu, geçiş ücretinin ne kadar olacağı en çok aranan sorulardan sadece bazıları. Çanakkale Köprüsü hakkında detaylı bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz...

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart Cuma günü açılacak.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

1915 Çanakkale Köprüsü hakkında merak edilen köprü ücreti ile ilgili soruyunun cevabını Ulaştırma ve Altyapı Bakan Adil Karaismailoğlu verdi. Bakan Karaismailoğlu, geçiş ücretinin 15 Euro olacağını bildirdi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDEN GEÇİYOR? ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GÜZERGAHI NEREDE?

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi, Malkara ile Çanakkale arasında 1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren 88 kilometre otoyol ve 13 kilometre bağlantı yolundan oluşmaktadır. Bu proje, 324 kilometrelik Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi’nin bir parçasıdır.

Proje, Malkara yerleşiminin güneyinden, Şarköy’ün batısından geçtikten sonra güneybatıya yönelerek Evreşe’nin doğusundan Gelibolu Yarımadası’na geçmektedir. Gelibolu’nun kuzeyinden geçerek ilerleyen otoyol, Avrupa’da Sütlüce köyü ve Asya’da Lapseki arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü ile Asya yakasına geçerek Umurbey beldesi bölgesine kadar ulaşılabilecek.

