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Çanakkale köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?

07.02.2022 13:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale köprüsünün yapımı 5 bine yakın çalışanın 24 saat aralıksız sürdürdüğü çalışmalarla neredeyse tamamlanma aşamasına gelindi. Çanakkale köprüsünün açılış tarihi herkes tarafından merak edilen konular arasında yer alıyor. Vatandaşlar Çanakkale köprüsünün ne zaman açılacağını ve geçiş ücretini sorgulamaya başladı. İşte haberin detayları!

Çanakkale köprüsü ne zaman açılacak? Çanakkale köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak?

Çanakkale Köprüsü açılış tarihi gündemdeki merak edilen konular arasında yerini aldı. Çanakkale Köprüsüne ilişkin son durum ortaya çıkarken vatandaşlar Çanakkale Köprüsü'nün ne zaman açılacağını da merak etmeye başladı. Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale köprüsüne dair merak edilen soruları cevapladı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Montajı tamamlanan 81 tabliye blokunun kaynak ve izolasyon işleriyle aydınlatma direkleri ve korkulukların montajı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak. 1915 Çanakkale Köprüsü ile Çanakkale Boğazı'nı 6 dakika gibi kısa sürede geçme imkanı sunulacak.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yapımında sona yaklaşılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merak edilen soruların cevaplarını çıktığı canlı yayında açıkladı. Köprü ücreti ile ilgili soruları da cevaplayan Karaismailoğlu, geçiş ücretinin 15 Euro olacağını söyledi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ KAÇ METRE?

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla köprü tamamlanınca 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanını elde edecek.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, kırmızı ve beyaz olacak. 318 metrelik yüksekliğiyle Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı tarih olan 3'üncü ayın 18'ini simgeleyen kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak.

770'er metre kenar açıklıklarla toplam 3 bin 563 metre uzunluğundaki köprü, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleriyle toplam 4 bin 608 metre geçiş uzunluğuna sahip. Gidiş ve geliş yolu 3'er şeritli olan köprü 45,06 metre genişlikte. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları yer alıyor. 'Asrın projesi' olarak gösterilen 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa ediliyor.

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