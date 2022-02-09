Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihine ilişkin Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'den açıklama geldi. Yapımına 2017 yılının Mart ayında başlanan ve boğazın 2 yakasını birbirine bağlayan Çanakkale 1915 Köprüsü'nün açılışı için gün sayılıyor. Peki Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak? Nerede? Açılış tarihi belli oldu mu? Çanakkale 1915 Köprüsü geçiş ücreti ne kadar olacak? Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir merak edilen soruları yanıtladı.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NE ZAMAN AÇILACAK?

Çanakkale Köprüsü'nün yapımına 18 Mart 2017 tarihinde başlandı.

Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı'nın 2 yakasını birbirine bağlıyor.

Çanakkale Köprüsü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü'nün Yap-İşlet-Devret (YİD) modeliyle ihale edildi. Çalışmalar, Limak ve Yapı Merkezi, Güney Kore'den DL E&C ve SK ecoplant şirketlerinin kurduğu ortaklık tarafından gerçekleştirildi.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir konuya ilişkin yaptığı açıklamada 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nde açılıştan önce yapılan son hazırlıklarının tamamlandığını ifade etti.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ NEREDE?

1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi Tekirdağ'ın Malkara ilçesi ile Çanakkale'nin Lapseki ilçesini birbirine bağlayan ve yaklaşık 5 km'lik 1915 Çanakkale Köprüsü'nü de içeren 88 km'lik otoyolu ve 13 km'lik bağlantı yollarını kapsamaktadır.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ AÇILIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı da Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünün kutlanacağı 18 Mart 2022'de yine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacağı öğrenildi.

ÇANAKKALE 1915 KÖPRÜSÜ GEÇİŞ ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

Yapımında sona yaklaşılan 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, merak edilen soruların cevaplarını çıktığı canlı yayında açıkladı.

Köprü ücreti ile ilgili soruları da cevaplayan Karaismailoğlu, geçiş ücretinin 15 Euro olacağını söyledi.

ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ HAKKINDA

Çanakkale 1915 Köprüsü, Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Özdemir'in yaptığı açıklamaya göre Dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü olcak.

Köprünün iki ayak aralığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100'üncü yılına atıfla 2023 metre olarak tasarlandı.

Köprünün yüksekliği Seyit Onbaşı mermi figürleriyle 334 metreye ulaşıyor. Çanakkale 1915 Köprüsü'nün yapımında estetiğe önem verildi. Kulelerı Türk bayrağına atfen kırmızı ve beyaz renklerde planlandı. Kullanılan kırmızı renk ise dünyanın hiçbir yerinde olmayan tamamen köprüye özel hazırlanmış özel bir kırmızı tonu.

