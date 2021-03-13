Çanakkale korona virüs haritasında kırmızı kategoriye doğru hızla ilerliyor

Çanakkale’de son zamanlarda büyük oranda artışa geçen korona virüs (Covid-19) salgınını umursamayan vatandaşlar, güneşli havayı da fırsat bilerek kordon boyuna akın ettiler. Korona virüs haritasında yüksek risk gurubunda turuncu kategoride yer alan Çanakkale’de Cumartesi günü kalkan kısıtlamalarla birlikte sahil ve kordon boyunda yoğunluk görüldü.

Çanakkale’de yeni kontrollü normalleşme sürecinde Cumartesi günleri kalkan kısıtlama kararıyla birlikte güneşli havayı da fırsat bilen vatandaşlar kordon boyu ve sahillere akın etti. Sosyal mesafenin hiçe sayıldığı görüntülerde bazı vatandaşların da maske takmadığı görüldü.

Korona virüs haritasında yüksek risk gurubunda turuncu kategoride yer alan Çanakkale’de Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 27 Şubat-5 Mart tarihleri arasında vaka sayısı 100 binde 81,51 iken, 8 Mart itibariyle 100 binde 107,29 olduğu bildirilmişti.

