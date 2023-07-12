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Çanakkale Küçükkuyu'da kamyon dehşeti! Freni patladı önündeki araçlara çarptı: Ölü ve yaralılar var

12.07.2023 23:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi Küçükkuyu girişinde freni patlayan kamyon kontrolden çıkarak önündeki 2 otomobil ile 1 yolcu otobüsüne çarptı. Ortalığın savaş alanına döndüğü feci kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 5 kişi yaralandı.

Çanakkale Küçükkuyu'da kamyon dehşeti! Freni patladı önündeki araçlara çarptı: Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 21.00 sıralarında Çanakkale-İzmir Karayolu üzerinde Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesi girişinde meydana geldi. Çanakkale'den İzmir’e seyir halinde olan şoförün kimliği ve plakası öğrenilemeyen domates yüklü kamyonun iddiaya göre freni patladı.

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Kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, önünde seyir halinde olan bir otomobile arkadan çarptı.Kazanın etkisiyle savrulan kamyon daha sona aynı yönde ilerleyen bir yolcu otobüsü ve başka bir otomobile de çarptıktan sonra devrildi.

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Kamyonun kasasındaki domatesler yola savruldu.Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR

Kazada kamyonun çarptığı otomobilde bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

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Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Balıkesir’in Edremit ilçesindeki hastanelere sevk edildi.

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Yaralılardan 2’sinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.Çanakkale-İzmir karayolunun İzmir istikameti kaza nedeniyle araç trafiğine kapatılırken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ayvacık

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