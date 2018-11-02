ÇANAKKALE (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün, Cumhuriyet'in 100. yılında hizmete açılacağını belirterek, "Köprü tamamlandığında tüm Marmara'yı birbirine bağlayan bir çevre otoyolu da beraberinde yapılmış olacak. Böylelikle Çanakkale, Marmara'yı Avrupa'ya bağlayan büyük yol aksı olacak. Bu aks olduğunda buradaki çiftçilik, ticaret, istihdam bugünden çok daha ileri seviyeye gelecek." dedi. Bakan Kurum, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO) Kongre ve Fuar Merkezi'ndeki AK Parti Çanakkale İl Başkanlığı Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyuna açıklanan "100 Günlük Eylem Planı" kapsamında bakanlığı ilgilendiren 39 eylem olduğunu söyledi. Neredeyse bütün şehirlerde "Millet Bahçesi" ve "Millet Kıraathanesi" yaptıklarını belirten Kurum, "Buralar, vatandaşların vakit geçireceği sosyal ve yeşil alanlar, çocukların eğlenebileceği, gençlerin öğrenebileceği, yaşlıların torunlarıyla vakit geçirebileceği alanlar olacak." diye konuştu.

Millet Bahçeleri sayesinde sadece İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarının yüzde 10 arttığını aktaran Kurum, "İstanbul'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ki alan büyüklüğü yaklaşık 14 milyon metrekare. İstanbul'a ve tüm Türkiye'ye değer katacak bir proje olacak. İçerisinde çok büyük bir fuar alanı olacak." ifadesini kullandı. Kurum, "100 Günlük Eylem Planı"ndaki projeleri hızlı bir şekilde yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti: "Katı atık arıtma tesisleri, İller Bankası ile alakalı altyapı ve üst yapı ile şehrin ihtiyacını giderecek tüm projeler, 3 bin kilometre bisiklet yolu, 3 bin kilometre yürüyüş yolu yapacağız. Vatandaşların yaşadığı alanlarda refah seviyesini yükseltmek amacıyla gürültü bariyerleri yapacağız. Yaklaşık 60 bin metrekare gürültü bariyeri işimiz olacak. Çiftçilerin tarım ve hayvancılık yapmaları için atıl durumdaki arazileri kullanıma açtık. Hem tarım yapabiliyorlar hem de endemik bitkilerin yetiştirilmesi için teşvik verdik." - "Milletin ihtiyacı olan işlerden tasarruf yapmıyoruz"

Hazırladıkları ikinci "100 Günlük Eylem Planı"nının, ilkinin devamı niteliğinde olduğunu anlatan Kurum, "İlk planda 18 ilde 33 Millet Bahçesi vardı şimdi inşallah çok kısa zamanda 81 ilimizde en az bir Millet Bahçesi planlaması yapıyoruz. Bunları belediyelerin üzerine bırakmadan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) bünyesinde yapıyoruz." şeklinde konuştu. Son yılların en büyük ihracat rakamına ulaşıldığına değinen Kurum, dövizin düşmeye başladığını, yurt dışından kredilere, tahvillere çok büyük talepler gelmeye başladığına dikkati çekti. Kurum, ekonomik zorluklara rağmen eylem planlarından hiçbirini durdurmadıklarını ifade ederek, "Yapılması gereken ne varsa bunların hepsini yapıyoruz. Tasarruf ediyoruz, yapılmaması gereken, gereksiz gördüğümüz işleri yapmıyoruz. Milletin ihtiyacı olan işlerin hiçbirinden hiçbir şekilde tasarruf yapmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu. Çanakkale'de dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsünün Cumhuriyet'in 100. yılına kadar tamamlanarak hizmete açılacağını söyleyen Kurum, "Bu köprü tamamlandığında tüm Marmara'yı birbirine bağlayan bir çevre otoyolu da beraberinde yapılmış olacak. Böylelikle Çanakkale, Marmara'yı Avrupa'ya bağlayan büyük yol aksı olacak. Bu aks olduğunda buradaki çiftçilik, ticaret, istihdam bugünden çok daha ileri seviyeye gelecek." diye konuştu.