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Çanakkale merkezli FETÖ/PDY operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 09:24 | Son Güncelleme

Polislikten ihraç edilen 16 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale merkezli 6 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) emniyet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 16 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin emniyet yapılanmasına yönelik 16 eski polis hakkında yakalama kararı verildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü ekiplerince Çanakkale'nin yanı sıra Balıkesir, Elazığ, Bursa, İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale FETÖ operasyon PDY polis

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