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Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2019 11:24 | Son Güncelleme

Çanakkale merkezli toplam 27 ayrı hedefe gerçekleştirilen organize göçmen kaçakçılığı suçundan 23 organizatör yakalandı.

Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

Çanakkale merkezli toplam 27 ayrı hedefe gerçekleştirilen organize göçmen kaçakçılığı suçundan 23 organizatör yakalandı. Firari olan 4 şüpheli şahsın arama sonuçları ise devam ediyor.
Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, organize göçmen kaçakçılığı yapan suç örgütüne yönelik Ayvacık Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda 17 Ekim saat 06.30’da Çanakkale, İzmir, Balıkesir ve İstanbul illerinde toplam 27 hedefe eş zamanlı olarak operasyon düzenledi.
Organize suç örgütü ve üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda; Çanakkale 6, İstanbul 2, İzmir 1 ve Balıkesir 14 olmak üzere toplam 23 suç örgütü üyesi yakalanarak gözaltına alındı. 4 örgüt üyesi şahsın yakalama çalışmaları ise sürüyor. Suç örgütü üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 24 adet cep telefonu, 25 Adet GSM sim kart, 4 adet not defteri, 1 adet DVD, 6 adet hafıza kartı,1 adet tablet, 1 adet diz üstü bilgisayar, 2 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet tabanca fişeği, 6 adet ruhsatsız yivsiz av tüfeği, 47 adet av tüfeği fişeği, 1 adet sahte sürücü belgesi, 1,66 gram esrar maddesi ele geçirildi.
Öte yandan, 24 Nisan tarihinden bu zaman kadar gerçekleştirilen 23 ayrı operasyon toplamında; 14’ü tutuklu olmak üzere 37 organizatör, bin 90 düzensiz göçmen, 352 adet can yeleği, 6 adet araç, 15 adet bot, 15 adet bot motoru ele geçirildi.

Çanakkale merkezli göçmen kaçakçılığı operasyonu

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