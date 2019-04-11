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Çanakkale merkezli organize suç örgütüne yönelik operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2019 10:11 | Son Güncelleme

Polis ekiplerince Çanakkale ve Trabzon'da eş zamanlı düzenlenen operasyonda, silahla tehdit ve kasten yaralama gibi suçları işledikleri öne sürülen 14 zanlı yakalandı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale ve Trabzon'da organize suç örgütüne yönelik operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, esnafa baskı uygulayarak bazı iş yeri sahiplerini silah tehdidiyle korkuttukları iddia edilen zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, elebaşılığını U.T'nin yaptığı ileri sürülen suç şebekesinin, yağma, silahla tehdit, kasten yaralama, mala zarar verme, silah teşhiri ve hakaret suçlarını içeren 16 ayrı olaya karıştığı belirlendi.

Bunun üzerine Çanakkale ve Trabzon'da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, U.T. ile O.T, İ.B, Ü.G, B.B, C.K, A.A, O.S, Ü.U, A.S, Z.K, C.Ş, Z.K. ve Ü.U. yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 6 tabanca ve bir tüfek ile bu silahlara ait 57 mermi, 7 av tüfeği kartuşu ve bir muştanın yanı sıra zanlıların kullandığı cep telefonları ele geçirildi.

Şüphelilerden 4'ü, emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. İşlemleri tamamlanan 10 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale operasyon Organize suç örgütü polis

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