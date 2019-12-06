Çanakkale milletvekillerinden Troya Müzesi yorumu: "Bu gurur Çanakkale’mizin"

‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’ne aday gösterilen Troya Müzesi çok sayıda müze arasında finale kaldı. Troya Müzesi’nin bu başarısını yorumlayan AK Parti Çanakkale milletvekilleri konuyla ilgili yaptıkları açıklamada bu gururun tüm Çanakkale’ye ait olduğunu vurguladılar.

2018 yılının ‘Troya Yılı’ ilan edilmesinin ardından Çanakkale’ye gelen turist sayısı Troya Müzesi’nin açılmasıyla beraber daha da artmaya başlamıştı. ‘Avrupa Yılın Müzesi Ödülleri’ne aday gösterilen Troya Müzesi çok sayıda müze arasında finale kalmayı başardı. AK Parti milletvekilleri Bülent Turan ve Jülide İskenderoğlu konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, “Bu gurur Çanakkale’mizin” dedi.

"Bu gurur hepimizin"

Konuyla alakalı düşüncelerini paylaşan AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, “Çanakkale’miz, tarihin aziz hatıralarına ev sahipliği yapan eşsiz bir kent. Manevi ruhunu her zaman diri tutan özel bir kent. Bizler Çanakkale’mizin tüm değerlerinin markalaşması için çaba sarf ediyoruz. Çanakkale’mizin tarihi hazinesi olan Troya Antik Kenti, ödülün alınmasıyla şehrimize ayrı bir katma değer sunacak. Ödülün alınması, hem şehrimizin hem de ülkemizin turizmine hızlı bir ivme kazandıracaktır. Çanakkale’mizde hayata geçirdiğimiz proje ve yatırımlarımızın ulusal ve uluslararası alanda sürekli gündeme gelmesi, medyada yer alması bizleri mutlu ediyor. Bu gurur, hepimizin; bu gurur, Çanakkale`mizin. Tarihin ve insanlığın ortak değeri Troya Müzesi’nin birincilikle mutluluğumuzu ve gururumuzu taçlandırmasını ümit ediyor; ‘Başarılar Troya’ diyoruz” ifadelerini kullandı.