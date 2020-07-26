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  4. Çanakkale’nın Çan ilçesinde korkutan görüntü! Yüzlerce balık ölüsü karaya vurdu

Çanakkale’nın Çan ilçesinde korkutan görüntü! Yüzlerce balık ölüsü karaya vurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.07.2020 22:01 | Son Güncelleme

Çanakkale’nın Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyü kenarından geçen Kocabaş Çayı’nda yüzlerce balık ölüsü karaya vurdu.

Çanakkale’nın Çan ilçesinde korkutan görüntü! Yüzlerce balık ölüsü karaya vurdu

Koyunlarını sulamak için akşam saatlerinde Büyükpaşa köyü köprüsünün 500 metre altına gelen Zeki Yiğit, çay kenarında ölü balıkları fark etti. Yiğit, çay kenarında yüzlerce küçük balığın öldüğünü büyük balıklarında can çekiştiğini gördü.

"BİR AN ÖNCE BU DURUMA ÇARE BULUNMASINI İSTİYORUM"

Her yıl bu zamanlar çay yatağında balık ölümlerinin yaşandığını dile getiren Zeki Yiğit, “Yetkililer bir an önce bu balık ölümlerine bir çözüm getirmesi lazım bu çay yatağından koyunlarımızı büyük baş hayvanlarımızı suluyoruz. Olası zehirli atık olması durumunda bu çay yatağından suladığımız hayvanlarımız da telef olabilirler. Yetkililerin bir an önce bu duruma bir çare bulmasını istiyorum” dedi. (İHA)

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