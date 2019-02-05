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Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yürek yakan bekleyiş! Barış Kurt'un babası...

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 09:47 | Son Güncelleme

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde 4 gencin içinde olduğu öne sürülen Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araçta 3 gencin cenazesi bulundu. Kayıp olan Barış Kurt'un babası Sedat Kurt bölgeden ayrılamayarak yürek yakan bekleyişini sürdürdü.

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde yürek yakan bekleyiş! Barış Kurt'un babası...

Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan 17 AAC 010 plakalı otomobil yapılan çalışmaların ardından bulunarak sudan çıkarıldı. 4 gencin olduğu öne sürülen araçta 3 gencin cenazesi bulundu. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından araçtan çıkarılan cenazelerin tanıdıkları tarafından teşhisi yapıldı.

Yapılan teşhis sonucu cenazelerin Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16) ile Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1’nci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın’a (16) ait olduğu tespit edildi. Ardından cenazeler ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin cenazeleri daha sonra gerekli kontroller ve tetkiklerin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan kayıp olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Barış Kurt (15) araç içinden çıkmadı. Barış Kurt’un babası Sedat Kurt gece boyu bölgeden ayrılamayarak, acı bekleyişini sürdürdü.

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Baba Kurt’un çaya bakarak acı bekleyişi kameralara yansıdı.

Diğer taraftan bölgede yoğun sis etkili oluyor. Sisin etkisini kaybetmesiyle Barış Kurt’u arama çalışmalarının başlaması bekleniyor. (İHA)

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Çanakkale Ezine barış kurt menderes çayı Akköy Kayıp

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