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Çanakkale Orman Bölge Müdürü Bursa’da trafik kazası geçirdi: 1 ölü, 6 yaralı

25.03.2021 22:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Bursa’nın Kestel ilçesinde trafik kazası geçirdi.

Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, Bursa’nın Kestel ilçesinde trafik kazası geçirdi. Otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Demirci’nin annesi hayatını kaybederken, Enver Demirci’nin de aralarında bulunduğu 6 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Kestel ilçesi Kurtuluş Caddesi ve Mandras Caddesi kesişiminde meydana geldi. Bir ziyaret için Bursa’ya gelen Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci yönetimindeki 55 LL 025 plakalı otomobil, dört yolun kesiştiği kavşakta Osman T. yönetimindeki 16 ADT 16 plakalı minibüsle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki araç da yoldan çıkarken Demirci’nin otomobilinde bulunan eşi Nevin Demirci, kızı Elif Demirci, annesi Nevin Demirci ile kayınvalidesi Adife Ekmekçi ile minibüste bulunan yolcu Önder Çimenova yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücüler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan Nevin Demirci, kaldırıldığı Kestel Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Kazadan sonra minibüs sürücüsü Osman T. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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