HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Çanakkale polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

Çanakkale polisi zehir tacirlerine göz açtırmıyor

09.03.2021 12:35 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlara devam ediyor.

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik operasyonlara devam ediyor. Son bir ay içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek bulundurmak suçuna bağlı olarak düzenlenen 33 operasyonda 46 şüpheli, uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen 9 operasyonda ise 16 şüpheli gözaltına alındı.
Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde kabul etmek bulundurmak suçundan 46 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, uyarıcı madde imal ve ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonlarda ise gözaltına 16 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 3 şüpheli adli kontrol şartıyla olmak üzere ise toplam 11 şüpheli ise serbest bırakıldı. Operasyonlarda 129,41 gram bonzai, 313,13 gram metamfetamin, 148,08 gram esrar, 72,91 gram Skunk, 60 ecstasy, 114 Sentetik ecza, 1 tabanca ve 54 mermi ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyorYataktaki kabusa titreşimli çözüm! Horlama artık sorun olmaktan çıkıyor
'Ebe Kaya'nın sırrı! 'Ebe Kaya'nın sırrı!
Trendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımlarıTrendyol hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları
1/

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Ekipler seferber olmuştu! Kaybolan iki kardeşten kahreden haber

Ekipler seferber olmuştu! Kaybolan iki kardeşten kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Oğlunu boğarak öldürdü! Caninin ifadesi kan dondurdu: Ben onu günaha girmeden cennete gönderdim

Oğlunu öldüren caninin sözleri kan dondurdu!

'Ebe Kaya'nın sırrı! Çocuğu olmayanlar kayanın etrafında tur atıp ilk çıkan böceği yiyor

'Ebe Kaya'nın sırrı!

6 gündür konteynerda saklanıyorlarmış! Ölmek üzereyken bulundular

Sesleri fark edince konteyneri açtılar! Hepsi ölmek üzereymiş

Mersin'de iğrenç olay! Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Genç kızın uygunsuz görüntülerini çekip şantajla birlikte oldu

Bingöl'de deprem mi oldu? Nerede ve ne zaman deprem oldu? AFAD ve Kandilli son depremler

Bingöl'de deprem mi oldu? Nerede ve ne zaman deprem oldu?

200 TL yüzünden 16 yaşındaki gence 5 saat boyunca işkence yaptılar

Parasını almaya gitti, kabusu yaşadı: 5 saat işkence...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.