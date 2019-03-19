"Çanakkale ruhunu hiçbir zaman unutmamalıyız"

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da, İstiklal Marşı'nın kabulü ile Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi.

Belgrad Yunus Emre Enstitüsünde gerçekleştirilen programda, Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı'nın kabulünün 98'inci, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla şiir ve konuşmalar yapıldı.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Marşı'nın milli birlik ve bütünlüğü simgeleyen önemli eserlerden biri olduğuna işaret ederek, "Her kıtası ve mısrası kan ve gözyaşıyla yazılmış bir eser. Onun için İstiklal Marşı ve Çanakkale'yi anlamadan bugün Türkiye'nin verdiği mücadeleyi anlamak mümkün değildir." dedi.

Ersoy'a İstiklal Marşı'nı yazdıktan sonra "İstiklal Marşı yeniden yazılsa daha iyi olmaz mı?" sorusunun yöneltildiğini anlatan Bilgiç, Ersoy'un ise "Allah büyük, bir daha o günleri göstermesin. Bir daha böyle istiklal mücadelesi vermek zorunda kalmayız." ifadelerini kullandığını söyledi.