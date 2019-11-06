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Çanakkale sahilinde ölen yaşlı kadının üstünü kumlar kapatınca günlerce fark edilmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 19:09 | Son Güncelleme

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, 70 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının sahilde öldüğü ve bölgedeki lodos fırtınası sebebiyle kumların cesedin üstünü örtmesi sonucu günlerce fark edilemediği öğrenildi.70 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve henüz kimliği belirlenemeyen yaşlı vatandaşın 2 gün önce sahile geldiği ve henüz bilinemeyen bir sebeple kafasını sert bir cisme vurarak kumların üzerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde, 70 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kadının sahilde öldüğü ve bölgedeki lodos fırtınası sebebiyle kumların cesedin üstünü örtmesi sonucu günlerce fark edilemediği öğrenildi.

70 yaşlarında olduğu tahmin edilen ve henüz kimliği belirlenemeyen yaşlı vatandaşın 2 gün önce sahile geldiği ve henüz bilinemeyen bir sebeple kafasını sert bir cisme vurarak kumların üzerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Bölgede etkili olan lodos fırtınası sebebiyle sahildeki kumların cesedin üstünü örttüğü ve yaşlı kadının 2 gün boyunca sahilde fark edilemediği ortaya çıktı. Bugün bölgeye balık tutmaya giden bir kişinin cesedi şans eseri görerek emniyet ekiplerine haber vermesi sonucu olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Yaşlı kadının kimliği ve ölüm sebebiyle ilgili detaylı araştırmaların devam ettiği açıklandı.

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