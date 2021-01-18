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Çanakkale sapığı tutuklandı

18.01.2021 16:30 | Son Güncelleme:
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Çanakkale sapığı tutuklandı

Çanakkale’de, 5 kadını elle taciz eden ‘cinsel saldırı’ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.Olay geçtiğimiz gün Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak üzerinde meydana geldi.

Çanakkale’de, 5 kadını elle taciz eden ‘cinsel saldırı’ şüphelisi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olay geçtiğimiz gün Barbaros Mahallesi Atatürk Caddesi Yahya Çavuş Sokak ile Mehmet Çavuş Sokak üzerinde meydana geldi. Mavi bir yağmurluk giyen ve kapüşonuyla yüzünü gizlemeye çalışan şüpheli H.E.’nin saat 17.30 sıralarında 5 farklı kadını elle taciz ettiği öne sürüldü. Mağdur kadınlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede bölgeye gelen Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadınların şikayeti üzerine bölgede geniş çaplı inceleme başlattı. MOBESE ve güvenlik kamerası görüntülerini izleyen ekipler, H.E. isimli zanlının kimliği belirledi.
5 kadını elle taciz eden H.E., mağdur kadınlar tarafından da teşhis edildi. Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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