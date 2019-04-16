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Çanakkale Savaşı'na bir de böyle bakın! İşte hiç görülmemiş fotoğraflar

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2019 11:24 | Son Güncelleme

Çanakkale Savaşı'na ait 168 fotoğrafı gün yüzüne çıkaran İngiliz araştırmacılar, fotoğrafları açık artırmayla satmayı planlıyor. Ortaya çıkarılan fotoğraflar, Çanakkale Savaşı'nın İngilizlerin cephesinden bakma fırsatı sunuyor.

Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında I. Dünya Savaşı sırasında yapılan Gelibolu Savaşı'na ait fotoğraflar, görücüye çıkıyor.

Çanakkale Savaşı'nın hiç görülmeyen fotoğrafları

İngiliz arşivlerinden çıkarılan 1915-1916 yılları arasındaki Gelibolu muharebesinden kalma 168 fotoğraf, İngiliz C&T Müzayede Evi tarafından açık arttırmayla satılacak.
Gelibolu Yarımadası'ndaki 11 aylık kamp hayatını yansıtan albümde, savaş koşullarını gösteren birbirinden ilginç kareler yer alıyor.
Fotoğraflardan birinde, esir düşen bir Türk askerinin Avustralyalı askerin saçını kestiği bir kare yer alıyor.
Başka bir fotoğrafta ise bir İngiliz askerinin yaralı Türk askerine su verdiği görülüyor.
Albümde, sıcaktan bunalan askerlerin çıplak bir şekilde atlarıyla birlikte denize girdiğini gösteren bir fotoğraf da var.
Müzayede evi uzmanı Tim Harper, fotoğrafların sıra dışı bir şekilde kaliteli görüntülere sahip olduğunu ifade etti.
24 Nisan'da gerçekleşecek müzayedede fotoğraf albümünün 900 sterlinden (yaklaşık 6 bin 900 TL) alıcı bulması bekleniyor.
İşte o fotoğraflardan bazıları...
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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Savaşı Gelibolu Savaşı ingiltere

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