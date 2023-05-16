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Çanakkale Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi!

16.05.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale’nin Eceabat ilçesindeki Lone Pine Anıtı’nın yakınlarında bulunan Çanakkale Savaşı’ndan kalma patlamamış top mermisi, jandarma ekipleri tarafından imha edildi.

Çanakkale Savaşı'ndan kalma top mermisi imha edildi!

Dünyanın en kanlı savaşlarından olan Çanakkale Savaşı'nın yaşandığı Gelibolu Yarımadası'ndaki Lone Pine Anıtı’nın yakınlarında, Arıburnu yürüyüş güzergahında Artillery Road-Topçu yolu mevkisinde, Orman Genel Müdürlüğü ekipleri patlamamış top mermisi tespit etti. Ekipler, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na bildirdi.

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JANDARMA EKİPLERİ İMHA ETTİ

Bugün saat 10.30 sıralarında bölgeye giden Tarihi Alan Başkanlığı, jandarma ve itfaiye ekiplerince yapılan incelemede, top mermisinin herhangi bir tehlikeye sebebiyet vermemesi için imhasına karar verildi. Alınan güvenlik öneminin ardından 6 inçlik bir donanma topuna ait olduğu tahmin edilen top mermisi, jandarma bomba imha ekipleri tarafından fünye ile imha edildi. (DHA)

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çanakkale savaşı

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