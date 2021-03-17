Bu sene 106. yılı ile kutlanacak olan 18 Mart Çanakkale Zaferi, I. Dünya Savaşı sırasında 1915-1916 seneleri arasında Gelibolu Yarımadası'nda meydana gelmişti. Türklerin elde ettiği zafer açısından oldukça büyük önem taşıyan bu savaşta pek çok kayıp verilmiş fakat unutulmaz bir zafer elde edilmişti. Peki Çanakkale Savaşı neden çıktı? Çanakkale Zaferi'nden sonra ne oldu? Çanakkale savaşı nedenleri ve sonuçları...

ÇANAKKALE SAVAŞI NEDEN ÇIKTI? ÇANAKKALE SAVAŞI NEDENLERİ NELERDİR?

Osmanlı Devleti 2 Ağustos 1914 tarihinde Alman İmparatorluğu ile İttifak Devletleri safında bulunmak üzere bir antlaşma imzalamıştı. Fakat bu antlaşma, savaş hazırlıkları henüz başlamadığından gizli tutulmuştu. Osmanlı Devleti, bu antlaşmanın sonrasında seferberlik hazırlıklarına başlamıştı. Aynı zamanda Osmanlı Devleti, silahlı tarafsızlığını da ilan etmişti.

Akdeniz'de Kraliyet Donanması önünden çekilen Alman Goeben muharebe gemisi ve Breslau ağır kruvazörünün Amiral Sukon komutasında 10 Ağustos 1914 tarihinde Çanakkale Boğazı'nı geçerek İstanbul'a gelmeleri büyük bir gerginliğe sebep olmuştu. Çünkü Osmanlı Devleti, Boğazlar Antlaşması gereği boğazları tüm savaş gemilerine kapalı tutmak durumundaydı. Alman Donanması'na bağlı bu gemilerin Boğazdan geçişine izin vermek ise savaş sebebi sayılacaktı. Ancak Osmanlı Devleti, bu gemilerin Almanya'dan satın alındığını açıklamış ve gerginliği ertelemiştir. Söz konusu gemiler 16 Ağustos 1914 tarihinde Yavuz ve Midilli isimleriyle Osmanlı Donanması'na katılmışlardır. Bu gemilerde bulunan Alman mürettebat, Osmanlı Donanması'na ait subay ve erat üniformaları giyerek gemilerdeki görevlerine devam etmişler, Amiral Souchon ise Osmanlı Donanması Komutanlığı görevine getirilmişti. Bu şekilde Almanya, yakın gelecekte Rus limanlarına karşı kullanılmak için iki büyük silahını Akdeniz'den geçirmiş ve Karadeniz'in yakınına atmış olmaktadır. Bu silahlar Ekim 1914 tarihinde Rus limanlarını vurmak için ve Osmanlı Devleti'ni bir oldu bittiye getirerek savaşın içerisine çekmek için kullanılacaktır.