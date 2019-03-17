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Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar duygulandırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2019 15:26 | Son Güncelleme

Erzurum'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla açılan Çanakkale Savaşı'na ait fotoğrafların bulunduğu sergiyi gezenler, duygulu anlar yaşadı

Erzurum'da, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla sergilenen Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraflar, duygulu anlar yaşanmasına neden oldu.

Ebu İshak Vakfı tarafından Lala Paşa Camisi avlusunda düzenlenen programda, Çanakkale Savaşı'na ait fotoğraf ve resimler ile el sanatı ürünlerinden oluşan serginin açılışı yapıldı.

Katılımcılara, Çanakkale Savaşı'na askerlerin kumanyalarındaki gibi kızarmış ekmek ile hoşafın ikram edildiği etkinlikte, asker kıyafeti giyen çocuklar vatandaşların ilgi odağı oldu.

Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen Erzurumlu askerlerin isimlerinin yazılı olduğu temsili mezar taşlarının da yer aldığı sergiyi gezen vatandaşlar, duygulu anlar yaşadı.

Ebu İshak Vakfı Eğitim Danışmanı Ebubekir Gözüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, etkinliği Çanakkale ruhunun yaşatılması amacıyla düzenlediklerini söyledi.

Sergilenen fotoğraf, resim ve el sanatlarının yanı sıra o günü anımsatmak adına kızarmış ekmek ve hoşaf ikramında bulunduklarını anlatan Gözüm, "İnsanlarda Çanakkale'de yaşananlarla ilgili farkındalık oluşturmak istiyoruz. Ayrıca bu ruhu gelecek nesillere aktarmak için bu etkinliği geleneksek hale getirmeyi amaçlıyoruz." dedi

Sergiyi ziyaret eden vatandaşlardan Sabri Güvener de fotoğraf ve resimlerin kendisini duygulandırdığını dile getirerek, "Askerlerimiz yiyecek ekmeği olmadan, ayaklarında yırtık botlarla savaştı. Buraya gelince tüylerim diken diken oldu, söyleyecek söz bulamıyorum." ifadesini kullandı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği sergi, gün boyunca ziyaret edilebilecek.

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Anahtar Kelimeler:
"Çanakkale Destanı" Ebu İshak Vakfı Erzurum Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi

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