Çanakkale Savaşı'nda ölen Kanadalı askerler anıldı

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Haluk Dursun anma töreninde yaptığı konuşmada, dostluk vurgusu yaptı. Dursun, "Karşılıklı cesaret ve kahramanlık dolu bir ölüm kalım mücadelesinden yıllar sonra böyle duygu birliği ve kalıcı dostluk çıkmasından, eski düşmanlarımızı yeni ve kalıcı dostlar olarak görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Taraflar olarak karşılıklı mutabakatlarla, muharebelerde hayatını kaybeden askerlerimiz anısına bir anma alanı olarak seçtiğimiz bu noktada, tüm cephe tarihinde ömrünü ulusuna adamış olan askerlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyoruz" dedi.

Kanadalı Kültür, Turizm ve İnovasyon Bakanı Christopher Mitchelmore ise askerlerini 103 yıl sonra alanda anmaktan gurur duyduklarını belirtti. Mitchelmore, "Bugün Gelibolu Yarımadası'nda bulunmak ve Suvla Koyu kanguru sahiline 103 yıl önce ayak başmış olan Newfoundland Kraliyet Alayı'nı temsil etmek ve onları anmak benim için büyük bir gururdur. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra geçen yüzyıl, bu büyük savaşta yer almış kişilerin, bizlere bıraktığı mirasa teşekkür etme şansını vermiştir. Bu kişilerin çoğu geri dönememiş, dönenler de savaşın dehşetine şahit oldukları için eskisi gibi olamamışlardır. Bugün burada ne bir başarı, ne bir zafer, ne de bir savaşı övmek için bulunuyoruz. Burada bugün uluslarımızın derinliklerine kadar işleyen kayıpları anmak için toplanmış bulunuyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Kanadalı ve Türk heyetler tarafından, 103 yıl önce Çanakkale Savaşı'nda hayatını kaybeden Newfoundland Alayı'ndaki askerlerin mezarlarına karanfil bırakıldı.

Hill 10 Anıtı'ndaki anma programının ardından, Karibu Anıt alanının bilgilendirme tabelasının açılışı gerçekleştirildi. Program, karşılıklı hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.

