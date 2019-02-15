"Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı dünyanın en çok ziyaret edilen ‘açık hava müzesi’ olacak"

Önemli bir bölümü doğal sit alanı olmak üzere 33 bin 500 hektarlık ve 100 kilometre kıyı şeridine sahip olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alanı’nı, 2018 yılında yaklaşık 2,5 milyon kişi ziyaret etti. Tarihî Alan’ı bir açık hava müzesi şeklinde ele alarak, ulusal ve uluslararası boyutta talep gören bir ‘anma turizmi’ destinasyonu oluşturmayı hedeflediklerini belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, “Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanlarından biri olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı aslına uygun olarak korumaya devam ederek potansiyelini artıracağız. Yeni projelerle ziyaretçi sayısını iki yıl içinde 4 milyona çıkararak, dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olmayı planlıyoruz" dedi. Millî birlik ve beraberliğimizin harcı olan Çanakkale Savaşları’nın yaşandığı Gelibolu Tarihî Alanı’nı geliştirerek bir açık hava müzesine dönüştürmek misyonuyla faaliyetlerini sürdüren Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanlığı, hayata geçireceği yeni projelerle, Çanakkale ruhunu ve destanını daha fazla kişiye ulaştırmayı hedefliyor.

Kaşdemir: "Anma turizmi ile bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz"

Ulusal ve uluslararası boyutta talep gören bir ‘anma turizmi’ destinasyonu oluşturarak yörenin yapısal, kültürel ve kırsal kalkınmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihî Alan Başkanı İsmail Kaşdemir: "Önemli bir bölümü doğal sit alanı olmak üzere 33 bin 500 hektarlık ve 100 kilometre kıyı şeridine sahip olan tarihi alanımızda geçtiğimiz yıl yaklaşık 2,5 milyona yakın ziyaretçiyi ağırladık. Tarihi alanı bir açık hava müzesi şeklinde ele alarak, tarihi dokuyu gün yüzüne çıkartıyoruz. Bu milli emaneti koruyarak ve geliştirerek hem gelecek kuşaklara en iyi şekilde aktarmayı hem de daha fazla ziyaretçiyi ağırlayarak bölge ve ülke ekonomimize turizm aracılığı ile önemli bir katkı sağlamayı hedefliyoruz. Çanakkale Boğazı su altı dalış turizmi içinde marka değere sahip önemli batıkları barındırmaktadır. Bu kapsamda Çanakkale Muharebeleri’nin sportif amaçlı dalış meraklılarınca ziyaret edilebilecek bir dalış noktası olması yönünde çalışmalarımız devam ediyor. Çalışmalarına başladığımız ve önümüzdeki dönemde hayata geçireceğimiz yeni projelerle ziyaretçi sayısını iki yıl içinde 4 milyona çıkararak, dünyanın en çok ziyaret edilen açık hava müzesi olmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"Tespit edilmiş 25 şehitliği tarihi alan’a kazandırıyoruz"

Tarihi alan sınırları içerisinde tespit edilmiş 25 şehitlik alanının ziyarete açılmasına ve şehitlerimize yakışır düzenlemeler yapılmasına yönelik çalışmaların da devam ettiğini ve en önemli öncelikleri olduğunu ifade eden Kaşdemir, önümüzdeki dönem hedefleri ve projeleri konusunda şunları söyledi: "Dünyanın en iyi korunmuş savaş alanlarından biri olan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı’nı aslına uygun olarak korumaya devam ederek potansiyelini artıracağız. Bu kapsamda, Başkanlığımızca 2015 yılında başladığımız ve son derece titizlikle yürüttüğümüz Seddülbahir Kalesi’nin restorasyonu Cumhurbaşkanlığı’nın ikinci 100 günlük eylem planı içerisine dahil edilmek motivasyonumuzu bir kat daha artırmıştır. 18 Mart 2018’de açılışını yaptığımız Kilitbahir Kale Müzesi’nin ardından Seddülbahir Kalesi’nin restorasyonunu da Mart ayında tamamlayıp açılışını bu yılın sonunda yapmayı planlıyoruz. Ayrıca Tarihi Yürüyüş Güzergâhları’nın ilk etabını da bu yıl içinde tamamlayıp, açılışını yapmayı amaçlıyoruz. Diğer yandan, Çanakkale Savaşları tarihini gelecek nesillere en iyi şekilde aktarabilmek için ulusal ve uluslararası araştırmacılara yönelik çağdaş kütüphanecilik anlayışı çerçevesinde kullanıcı odaklı, nitelikli kütüphanecilik hizmetlerinin verilebileceği özelliklere sahip Çanakkale Savaşları Araştırma Merkezi ve Müzesi’ni de 2020 yılında açacağız. Bu projenin ilk adımı olarak, 2016 yılı içinde ünlü Çanakkale Araştırmacısı ve Koleksiyoneri Uğural Vanthoft’un arşivini Başkanlığımız kütüphanesine kazandırmıştık. Ayrıca uluslararası arenada da iş birliği sağlamak için Londra Kraliyet Savaş Müzesi, Avustralya ve Yeni Zelanda Ulusal Savaş Müzeleri ile de arşivlerinin paylaşılması yönünde görüşüyoruz".