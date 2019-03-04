Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları kahramanı Bigalı Mehmet Çavuş, Eceabat ilçesindeki Çanakkale Destanı Tanıtım Merkezi'nde törenle anıldı.

Tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Yarımadası Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, törende yaptığı konuşmada, Bigalı Mehmet Çavuş gibi kahramanların bir araya getirildiğinde Çanakkale ruhunun, Çanakkale kahramanlığının ve Çanakkale destanının ortaya çıktığını söyledi.

Kaşdemir, "O imkansızlıklar içinde yüreği vatan sevgisi, mukaddes değerlere bağlılık olan bu büyük insanları hatırlamanın bir evlatlık vazifesi olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu toprakları bizlere yurt ve vatan yapanları unutmamak, gelecek kuşaklara aktarmak adına bir araya geliyoruz." diye konuştu.

Biga Mehmet Çavuş'un Çanakkale'nin önemli kahramanlarından olduğunu vurgulayan Kaşdemir, şöyle devam etti:

"Bigalı Mehmet Çavuş'un bugüne kadar gelmesinde, adının bilinmesinde en büyük pay sahibi olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Gazi Paşa bu kahramanlığı gelecek kuşaklara aktarmak adına tarihe bir not düşmek adına Bigalı Mehmet Çavuş'un taltif edilmesini bizzat yazı ile bildiriyor. Gazi Mustafa Kemal'in de iltifatına mazhar oluyor. Bigalı Mehmet Çavuş'un gümüş imtiyaz madalyasını da o dönemin Genelkurmay Başkanı Savunma Bakanı Harbiye Nazırı Enver Paşa bizzat gelip takdim ediyor. Ne zaman vatan, millet istiklali tehlikeye düşse Çanakkale ruhu ayağa kalkıp vatanın istiklalinin tehlikede oluşuna el koyuyor."