Çanakkale Savaşları mobil müzesi 4 Şubatta Kırşehir’de olacak.

İçerisinde Çanakkale Savaşı ile ilgili resimlerin, fotoğrafların, çeşitli görsel materyallerin ve videoların izletileceği ekranların, Çanakkale Cephesinden günümüze kalan çeşitli savaş objelerinin sergileneceği bir bölümün ve Çanakkale askerinin heykelinin de bulunduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, Çanakkale ruhunu, tıpkı o gündeymiş gibi yaşayabilmelerini sağlamak amacıyla projelendirildi.

Dış ses, ambiyans ve tasarımlar ile “Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale” ülküsüyle Çanakkale ruhu, 4 Şubat 2021 tarihinde gün boyunca Kırşehir’de Cacabey Meydanında olacak.

Proje kapsamında, Çanakkale’ye henüz gitmemiş şanlı zafere ve mirasına tanıklık edemeyen insanlar için bir “Mobil Tır” konsepti geliştirilerek, ülkenin tamamını gezerek hizmet verilmesi amaçlanıyor.

