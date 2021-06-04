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"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Eskişehir'de ziyarete açıldı

04.06.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" Eskişehir'de ziyarete açıldı

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ESKİŞEHİR (AA) - Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin ve dijital gösterilerin yer aldığı "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi", Eskişehir'de ziyarete açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığınca oluşturulan ve "Al Sancağın Dalgalandığı Her Yerdir Çanakkale" sloganıyla Çanakkale'den 2 Temmuz 2020'de yola çıkan mobil müze, Eskişehir Vilayet Meydanı'nda yerini aldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında önlemlerin alındığı gezici müzede, ziyaretçilerin hijyen şartlarına uygun olarak maske ve mesafeyle gezmelerine imkan sağlanıyor.

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