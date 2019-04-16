Çanakkale Savaşlarında kullanılan top kedi yuvası oldu

Çanakkale’de, 18 Mart 1915 Çanakkale Savaşlarında kullanılan top bir kedi ve yavrularına barınak oldu.

Demircioğlu Caddesi’nde teşhir edilen ve önünde bulunan tabelada ‘18 Mart 1915 Çanakkale Savaşlarında Çanakkale’nin geçilmezliğini Mehmetçik bu topla sağladı’ yazılı olan tarihi top, bir kedi ve yavruları tarafından yuva olarak kullanılıyor. Kedi zaman zaman namlunun ucuna kadar gelerek buradan etrafı seyrediyor. Kedinin 3 yavrusu olduğu öğrenildi.

Şehre gelen bir çok turistin hatıra fotoğrafı çektirdiği tarihi top bir kedi ailesine barınak oldu. Yavrularını tarihi topta dünyaya getiren kedi top üzerinde zaman zaman geziniyor. Yemek aramak için toptan çıkan kedi, 3 yavrularını emzirmek için tekrar geri dönüyor.