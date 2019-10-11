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Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış el bombası imha edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2019 17:56 | Son Güncelleme

 ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kılıçdere Şehitliği mevkisinde, savaştan kalma el bombası bulundu.

Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış el bombası imha edildi

Cihan BAYRALI/ECEABAT (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE Kara Savaşları'nın yaşandığı, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Kılıçdere Şehitliği mevkisinde, savaştan kalma el bombası bulundu. El bombası fünye ile kontrollü olarak patlatılarak, imha edildi.
Eceabat ilçesi sınırları içersinde kalan Tarihi Gelibolu Yarımadasın'daki Kılıçdare Şehitliği mevkiinde gezen bir grup ziyaretçi, İngiliz yapımı Mills No5 tipi el bombası buldu. Durum, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı yetkililerine bildirildi. Başkanlıktan gelen uzmanlar tarafından incelenen el bombasının, 104 yıl önce yaşanan Çanakkale Kara Savaşları'na ait olduğu belirlendi. Aradan geçen süreye rağmen sağlam olduğu tespit edilen el bombası, Patlayıcı Madde İmha ekibi (PAMİT) tarafından fünye ile kontrollü şekilde patlatılarak, imha edildi.
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, 104 yıl önceki savaştan kalan malzemelerin gün yüzüne çıktığını belirterek, "Şu anda Kılıçdere Şehitliği'ndeyiz. Burası Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komuta ettiği birliklerin konuçlandığı yerlerden bir tanesi. 25 Nisan sabahı, özelikle 57. Alay’ın hücuma geçtiği noktalardan biri. Tarihi alanda ziyaretçilerimiz bir bomba gördüklerini bize bildirmişler. Biz de hemen ilgili güvenlik birimleriyle harekete geçerek, olay yerine geldik" dedi.

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Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış el bombası imha edildiÇanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış el bombası imha edildiÇanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış el bombası imha edildiÇanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış el bombası imha edildi

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