Çanakkale Savaşlarından kalma patlamamış top mermisi imha edildi

Mehmet ANDAÇ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’nin Eceabat ilçesine bağlı Seddülbahir köyündeki Seddülbahir Kalesi'nde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında bulunan, Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi, jandarma ekiplerince kontrollü bir şekilde imha edildi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından, Restorasyon, Çevre Düzenleme ve Teşhir-Tanzim Projesi kapsamında, Seddülbahir Kalesinde Çanakkale Savaşları'ndan kalma patlamamış top mermisi bulundu. Konu jandarmaya bildirildi. 130 milimetre çapındaki top mermisinin bulunduğu alana gelen uzman ekip, incelemenin ardından topun imha edilmesine karar verdi. Seddülbahir Kalesi'nin bulunduğu alanda deniz kıyısına yakın bir bölgede tarihi top mermisi jandarmanın çevre güvenliğini sağlamasının ardından kontrollü bir şekilde patlatılarak, imha edildi. Top mermisinden geriye sadece zırh delici olarak adlandırılan bölümü kaldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, bu tarz olayların devamlı yaşandığını ve topların gerekli çalışmalar ile güvenli bir şekilde imha işlemi gerçekleştirildiğini söyledi. Tarihi alandaki çalışmalarının devam ettiğini belirten İsmail Kaşdemir, şunları söyledi: