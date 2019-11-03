Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri anıldı

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri 5 subay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından Eceabat ilçesi Seddülbahir köyündeki kalede yapılan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.

Vali Orhan Tavlı, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'nin çok müstesna topraklar olduğunu söyledi.

Bu topraklar üzerinde 105 yıl önce büyük bir savaşın cereyan ettiğini belirten Tavlı, Çanakkale destanının yazıldığı, ruhunun doğduğu topraklarda, ilk şehitleri rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu yaşadıklarını dile getirdi.

Tavlı, şunları kaydetti:

"Bağımsızlık, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğruna şehit olmayı ulaşılabilecek en yüksek mertebe, en kutsal paye bilen şanlı ecdadımız bizlere destanlarla örülmüş mukaddes bir miras bırakmıştır. Çanakkale, inancın ve azmin hiçbir engel tanımadığının canlı şahididir. İnancını, kimliğini, kişiliğini, kültürünü bilen aziz milletimizin, değerleriyle yüceldiği yerin adıdır Çanakkale. Geçilemeyen Çanakkale, bir sır değil bir güçtür. Önce manevi değerleriyle, sonra süngüsüyle bir güçtür."