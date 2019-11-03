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Çanakkale Savaşları'nın ilk şehitleri, törenle anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.11.2019 14:10 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı.  Anma törenine Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Avustralya Büyükelçi Yardımcısı Jeremy Gruith, daire amirleri, askerler, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı.

Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE Savaşları'nın başlangıcı olarak kabul edilen 3 Kasım 1914'te, İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin, boğazın girişini bombardımanı sırasında şehit olan 5 astsubay ve 81 er, Seddülbahir Kalesi'nde düzenlenen törenle anıldı.
Anma törenine Vali Orhan Tavlı, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Eceabat Belediye Başkanı Saim Zileli, Avustralya Büyükelçi Yardımcısı Jeremy Gruith, daire amirleri, askerler, öğrenciler ve kent sakinleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı personeli Özgür Kaya'nın günün anlam ve önemine ilişkin konuşmasıyla devam etti.
Anma töreninde konuşan Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise "Bugün 105 yıl önce 3 Kasım 1914'te hemen arkamızda bulunan denizde, o dönemin düşman donanması Seddülbahir'e haksızca, hukuksuzca saldırmış ve Çanakkale'nin ilk şehitlerini vermişizdir. Bu şehitlerimiz Çanakkale'de 1 yıl sürecek olan savaşın ve o büyük destanın başlangıç sürecini oluşturmuşlardır. Çanakkale'nin ilk şehitleri, ilk kahramanları olarak tarihi geçmişlerdir. Biz de bugün o büyük kahramanları, büyük ecdadımızı hatırlamak, unutmamak ve unutturmamak adına burada toplanmış bulunuyoruz" dedi.
Vali Orhan Tavlı ise "Çanakkale ruhunun doğduğu bu topraklarda ilk şehitlerimizi verdiğimiz günün 105'inci yıl dönümünde, şanlı ecdadımızın huzurunda şehitlerimizi rahmet ve minnetle anmanın manevi onurunu hep birlikte yaşıyoruz. Bağımsızlık, vatan, bayrak ve kutsal değerlerimiz uğruna şehit olmayı ulaşabilecek en yüksek mertebe, en kutsal paye bilen şanlı ecdadımız, bizlere destanlarla örülmüş mukaddes bir miras bırakmıştır. Çanakkale inancın ve azmin hiçbir engel tanımadığının canlı şahididir. İnancını, kimliğini, kişiliğini, tarihini ve kültürünü bilen aziz milletimizin, değerleri ile yüceldiği yerin adıdır Çanakkale. Geçilemeyen Çanakkale, bir sır değil bir güçtür. Önce manevi değerleri ile bir güçtür, sonra süngüsü ile bir güçtür" dedi.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Çanakkale'de şehit düşen askerler için dua edildi.
İlk Şehitler Kabristanlığı'na karanfil bırakılmasıyla tören, sona erdi.

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