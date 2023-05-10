ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023 OY ORANLARI: 14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Çanakkale seçim sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

Çanakkale seçim sonuçları oy oranları seçmenler ve partililer için büyük önem arz ediyor. 14 Mayıs Pazar günü bu şehrimizin Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Bozcaada, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Gökçeada, Lapseki, Yenice ilçelerindeki seçmenler sandığa gidip oy kullanacaklar. AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Memleket Partisi ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Çanakkale seçim sonuçları ile genel oranlara yön verecek. İşte 14 Mayıs 2023 Çanakkale seçim sonuçları sorgulama ekranı…

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA

Çanakkale seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlayacak.

14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.



