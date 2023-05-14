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ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK ÇANAKKALE Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?

14.05.2023 16:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çanakkale seçim sonuçları ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Bugün seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayı ve 28. Dönem Milletvekili seçimi için oy verecek. Peki, Çanakkale seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Oy kullanma işleminin sona ermesi ve seçim yasaklarının kalkmasının ardından Çanakkale seçim sonuçlarını Mynet seçim sayfasından takip edebilirsiniz...

ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI 2023: YSK ÇANAKKALE Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ile AK Parti, MHP, CHP yüzde kaç oy aldı?

Çanakkale seçim sonuçları ile ilgili arama motorlarında yapılan sorgulamalar hız kazandı. Bugün sandık başına gidecek olan seçmenler Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan arasından cumhurbaşkanı adayına oy verecek. Merkez seçim sonuçları, Ayvacık seçim sonuçları, Bayramiç seçim sonuçları, Biga seçim sonuçları, Bozcaada seçim sonuçları, Çan seçim sonuçları, Eceabat seçim sonuçları, Ezine seçim sonuçları, Gelibolu seçim sonuçları, Gökçeada seçim sonuçları, Lapseki seçim sonuçları, Yenice seçim sonuçları bu sayfada yer alacak. Bu kapsamda AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve Yeşil Sol Partisi'nden birçok seçmene sahip olan şehirlerden biri olan Çanakkale seçim sonuçları genel oranlara yön verecek. 14 Mayıs 2023 Çanakkale seçim sonuçları Mynet.com'dan takip edilebilecek.

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ÇANAKKALE SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Çanakkale seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

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Çanakkale çanakkale seçim sonuçları

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