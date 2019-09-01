Çanakkale şeftalisi Rusya pazarında

Burak GEZEN- Mustafa SUİÇMEZ/LAPSEKİ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde, toprak yapısı ve rüzgarın etkisiyle daha lezzetli yetişen şeftali, iç pazarda olduğu kadar yurt dışında da büyük rağbet görüyor. Her biri yaklaşık yarım kilo olan şeftaliler, aromasıyla, büyüklüğüyle ve görüntüsüyle özellikle Ruslar tarafından da bol bol tüketiliyor.

Çanakkale'deki Bayramiç yöresi elmasıyla, Lapseki ilçesi ise kirazı ve şeftalisiyle önemli bir rekolte ve pazar payına sahip. Kiraz sezonunun sona erdiği, elmaların da yakında toplanmaya başlanacağı kentte, şeftali hasadının ise son günleri yaklaşıyor. Şeftali denince de akla Lapseki ilçesi ve Umurbel beldesi geliyor. Yetkililer, yörede bu yıl ki şeftali üretiminin 64 bin tona ulaştığını belirti. Dış ticaret istatistiklerine göre Türkiye'den ihraç edilen şeftali miktarı 2017 yılında 47 bin 590 ton, 2018 yılında 67 bin 716 ton, 2019 yılının ilk 7 ayında ise 35 bin 516 ton olarak gerçekleşti. Nektarinde ise 2017 yılında 41 bin 220 ton, 2018 yılında 59 bin 98 ton ve 2019 yılının ilk 7 ayında 41 bin 161 ton ihracat yapıldı.

'RUSYA'NIN YANI SIRA BELARUS VE ROMANYA'YA DA İHRACAT YAPIYORUZ'

Yılın ilk 8 ayında Rusya başta olmak üzere farklı ülkelere 1600 ton şeftali ihracatı yapılan Lapseki ilçesindeki bir iş yerinin müdürü Yusuf Mazlum, 3 bin ton kapasiteli meyve işleme ve soğuk hava deposuna sahip olduklarını söyledi. Türkiye'nin kaliteli şeftali yetiştiren bölgelerinden birinde işleme yaptıklarını anlatan Mazlum, "Tesisimizde 2 ön soğutmayla beraber 8 depo ile hem müstahsilimize hem de ihracata hizmet vermekteyiz. Şeftali buraya tarladan 28 derecede geldiği için ön soğutmaya alıp 10 ila 12 saat içinde çekirdek ısısını artı 2 dereceye düşürmemiz gerekir ki bu şeftali ihracata uygun hale gelsin. Memleketimizin hem toprağı hem de aldığı rüzgardan dolayı Türkiye'nin nadir ve ender bulunan kaliteli şeftalisini yetiştirmektedir. Burada günlük aşağı- yukarı 30 bin kasa, 5'er kilodan yani 150 tonluk bir alım ve ticaretten bahsetmekteyiz. Geçen sene yaptığımız ihracat 1200 ton iken, bu seneki hedefimiz şeftalide 2 bin 600 tonları bulmaktır. Rusya başta olmak üzere Belarus ve Romanya bölgelerine ihracat yapmaktayız. Bunun dışında iç piyasaya da çalışmaktayız. Şu ana kadar takribi rakamlarla söylemek gerekirse 1600 ton ihracat gerçekleştirmiş durumdayız" dedi.

'RÜZGAR VE TOPRAK KALİTESİ ŞEFTALİYİ ŞEKERLENDİRİYOR'

Yusuf Mazlum, tanesi yarım kiloyu geçen şeftali dahi yetiştiğini, geçen yıla oranla da fiyatların daha iyi olması nedeniyle üreticinin halinden memnun olduğunu ifade ederek, şöyle konuştu:

"Lapseki bölgemizde yetişen şeftalinin en büyük artısı bizler için toprağımızın çok kaliteli olmasıdır. Kaz Dağları'nın, boğazın getirdiği esinti şeftaliye burada özel bir renk katmaktadır. Bu esinti ve toprağın kalitesi şeftalinin şekerlenme oranını çok yüksek yapmaktadır. O yüzden bizim bölgemizde bulunan şeftali diğer bölgelerimize göre biraz daha kalite olarak üstündür. Burada 3 tane şeftalimizin 1 kilo 200 gram olduğunu görebilirsiniz. Tek bir şeftalinin bile 600- 700 gramı bulduğu dönemler olmuştur. Renklerinden de görebileceğiniz gibi oldukça canlı ve kaliteli bir şeftali yetişmekte. Üretici memnun. Geçen sene alımlar 1.75 ile 2.5 lira arasında gezerken, bu sene aşağı- yukarı enflasyonun bile üzerinde artış gerçekleşti. Bu seneki alımlar 2.75 ile 4 lira arasında gerçekleşti. Bu da üreticiyi çok memnun etti."