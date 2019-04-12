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Çanakkale şehidi Boşnaklar Kosova'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2019 22:55 | Son Güncelleme

Çanakkale şehidi Boşnaklar Kosova'da anıldı

PRİZREN (AA) - Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Kosova’nın güneybatısındaki Prizren yakınlarında bulunan Jupa ve Podgora bölgelerinden Çanakkale Savaşı'nda şehit düşen Boşnaklar için anma töreni düzenlendi.

Prizren yakınlarındaki Reçana köyünde düzenlenen törene Kosova Kamu Yönetimi Bakanı ve Kosova Demokratik Türk Partisi (KDTP) Genel Başkanı Mahir Yağcılar, Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Çağrı Sakar, Türkiye'nin Prizren Başkonsolosu Eylem Altunya, Kosova'daki Boşnak "Vakat Koalisyonu" Milletvekili Duda Balje, Kosova Barış Gücü (KFOR) Türk Temsil Heyeti Başkanı Albay Numan Baş ve Priştine YEE Müdürü Mehmet Ülker'in yanı sıra ülkedeki Türk kurum ve kuruluş temsilcileri ve Boşnak halkı katıldı.

Bakan Demiri, buradaki konuşmasında, “Kendi hayatlarını hiçe sayarak İstanbul’un savunmasına koşan ve orada şehit düşenler nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin burada yaşayan Boşnak halkına sahip çıkması gerekiyor. Bu sorumluluk bilincinde son zamanlarda gösterilen desteklerin devam etmesini umuyorum.” dedi.

Büyükelçi Sakar ise “Bugün bulunduğumuz bu topraklardan İstanbul’un ve Anadolu’nun çağrısına gönül veren Türk, Boşnak, Goralı ve Arnavut binlerce kardeşimiz Çanakkale’de Mehmetçik'imizle yan yana kahramanca savaşmış, çok sayıda Kosovalı kardeşimiz bu savaşta şehit düşmüştür. Bu nedenle Çanakkale savaşında yakınlarını kaybetmiş ya da bu savaşla ilgili anıları, acıları, kahramanlıkları dinleyip kalbinde Çanakkale’ye özel bir yer açmış sizlerle birlikte olmak benim için çok değerli.” ifadelerini kullandı.

Milletvekili Balje de Çanakkale şehitliğini ilk olarak 6 yaşında dedesiyle ziyaret ettiğini belirterek, “Halkımızın kendi ülkeleri gibi gördükleri Türkiye’yi ve İslam’ı müdafaa etmek için yapılan çağrıya koşarak gittiler. Şehitlerimizin gösterdikleri azimden ve kararlılıklarından her zaman gurur duyacağım.” şeklinde konuştu.

Boşnak tarihçiler tarafından Çanakkale destanının anlatıldığı törende, Boşnak öğrenciler Çanakkale ile ilgili Boşnakça şiir ve türküler okudu, halk oyunları gösterisi yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Çanakkale Savaşı Kosovalı Boşnaklar Prizren

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