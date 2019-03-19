HABER

Çanakkale şehidine vefa

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.03.2019 10:19 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Teğmen İbrahim Naci adına kütüphane açıldı.Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Hamamören kırsal Mahallesi Şehit Kemal Karakayalı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ceren Bayraktar ve Okul Müdürü Umut Buğdaycı tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde, iki ay içerisinde Türkiye’nin dört bir yanından kitap bağışında bulunan vatandaşların desteğiyle Çanakkale Şehidi Teğmen İbrahim Naci adına kütüphane açıldı.Okul bahçesinde kütüphane açılışı için tören düzenlendi.

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, Çanakkale Savaşı’nda şehit olan Teğmen İbrahim Naci adına kütüphane açıldı.
Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine bağlı Hamamören kırsal Mahallesi Şehit Kemal Karakayalı Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Ceren Bayraktar ve Okul Müdürü Umut Buğdaycı tarafından düzenlenen kampanya çerçevesinde, iki ay içerisinde Türkiye’nin dört bir yanından kitap bağışında bulunan vatandaşların desteğiyle Çanakkale Şehidi Teğmen İbrahim Naci adına kütüphane açıldı.
Okul bahçesinde kütüphane açılışı için tören düzenlendi. Şahitler için yapılan bir dakikalık saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Ardından günün anlam ve önemi üzerine konuşmalar yapıldı.
Siverek İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, kütüphanenin kurulmasında büyük emeği olan Ceren Bayraktar, Umut Buğdaycı ve misafirlerle açılış kurdelesini keserek kütüphaneyi öğrencilerin hizmetine açtı.
18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde, Çanakkale şehidi adına kütüphane kurmanın gururunu yaşadıklarını belirten Türkçe Öğretmeni Ceren Bayraktar, "Atandığım okulda ilk başlarda kütüphane yoktu, ben de sosyal medyadan kütüphane için bir proje başlattım, sağolsun duyarlı insanlar ulaştı bana, sonrası kardeş okul projesiyle kendi okulumda 4 bine yakın bir kitap sayısına ulaştık ve bu kütüphanemizi Kasım ayında açılışını gerçekleştirdik ve 7 Temmuz’da Ağrı’da şehit düşen Şehit Piyade Uzman Çavuş Semih Korkut adına açtı. İkinci kütüphanemizi açalım dedik ve bunun için kütüphane ihtiyacı olan bir okul ve öğrencilerin kolaylıkla ulaşamadıkları bir yer olsun ki orada kuracağımız kütüphanenin değeri daha iyi bilinsin istedik ve Siverek ilçemize bağlı Yücelen köyünde kurmaya karar verdik. Bu kütüphanemize de Çanakkale şehidi olan Teğmen İbrahim Naci ismini verdik ve bu kütüphanemizi 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nde açmanın gururunu yaşıyoruz” diye konuştu

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa

Çanakkale şehidine vefa
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Jandarma Genel Komutanlığına "uzman erbaş" alınacak

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Verdiği pozlara kendisi bile şaşırdı! İnanılmaz değişim

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Soylu'nun açıklaması CHP'yi karıştırdı! İstifalar peş peşe geldi

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Erdoğan'dan Mansur Yavaş'a: Çok ciddi bedel ödeyecek

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Araç sahiplerine kötü haber! Akaryakıta büyük zam

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

Tam 50 yıl sonra bir ilk gerçekleşecek!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Cenaze törenine özel izinle katıldı! Yoğun güvenlik önlemi...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Uzman çavuş, eşi ve çocuğu ölü bulunmuştu! Gerçek ortaya çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Yeni Zelanda'daki saldırıdan kurtulan Türk bakın kim çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu

"Ay Lav Yu" filmi Gaziantep'te gerçek oldu

Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi

Tazı Kanyonu'nda 'en güzel poz' tehlikesi

Narkozun etkisi geçerken 'YPG' deyince kim olduğu ortaya çıktı!

Narkozun etkisi geçerken 'YPG' deyince kim olduğu ortaya çıktı!

Son dakika: HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Son dakika: HDP'li Sezai Temelli hakkında soruşturma başlatıldı

Bitlis'in 2 ilçesinde sokağa çıkma yasağı!

Bitlis'in 2 ilçesinde sokağa çıkma yasağı!

Arslantepe Höyüğü 'Kalıcı Kültür Mirası Listesi'ne aday

Arslantepe Höyüğü 'Kalıcı Kültür Mirası Listesi'ne aday

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.